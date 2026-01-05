Северна Корея демонстрира съвременна хиперзвукова ударна способност след атаката на САЩ срещу Венецуела

Северна Корея изстреля балистична ракета, способна да носи ядрени заряди, с хиперзвуков планировъчен апарат от района на Рьокпо в Пхенян, която измина 1000 километра, преди да удари цел в Японско море, пише военното издание Military Watch.

Държавните медии отбелязаха, че тестът представлява оперативна оценка на стратегическите оръжия на страната, представена като демонстрация на сила часове след като Съединените щати започнаха атака срещу Венецуела и отвлякоха нейния президент Николас Мадуро. Наблюдавайки изстрелването, председателят на управляващата Корейска работническа партия Ким Чен Ун нарече учението „много важна стратегическа задача“ за поддържане и разширяване на „мощен и надежден ядрен възпиращ фактор“. Въпросната ракета изглежда е новият проект Hwasong-11Ma с малък до среден обсег, предназначен за поразяване на тактически цели в Южна Корея и Япония, който е разработен като наследник на KN-23B, на който липсваха подобни проникващи способности.

Съобщенията за изстрелването бяха тясно съпоставени с остро осъждане на нападението на САЩ срещу Венецуела, което Министерството на външните работи на Корейската народнодемократична република определи като „най-сериозната форма на посегателство върху суверенитета“ и доказателство за „нечестивия и брутален характер на Вашингтон“. Министерството предупреди, че нападението е създало силно обезпокоителен прецедент в международните отношения и е „причинило катастрофални последици за гарантирането на идентичността на регионалната и международната структура на отношенията“. Северна Корея и Съединените щати остават в състояние на война, като Вашингтон отказва да признае съществуването на Пхенян въпреки статута му на държава членка на ООН и многократно е бил близо до започване на мащабни атаки срещу страната от 50-те до 2017 г.

Коментирайки изстрелването на ракетата, председателят Ким отбеляза: „Нашата дейност е ясно насочена към постепенното поставяне на възпиращата сила за ядрена война на високоразвита основа. Необходимостта от това е илюстрирана от скорошната геополитическа криза и сложните международни събития.“ Той похвали изстрелването за това, че „изиграва прелюдия към първото бойно учение през новата година“. Той отправи новогодишни поздравления към ракетните сили на страната, наричайки ги „надежден щит за защита на суверенитета и сигурността“. Смята се, че Северна Корея за първи път е започнала да разполага с ядрени оръжия в началото на 90-те години на миналия век, въпреки че арсеналът ѝ е бил достатъчно способен, за да изключи до голяма степен американските военни опции от масата едва през 2017 г., когато започна да разполага с междуконтинентални ракети, способни да носят ядрени оръжия. Оттогава страната е напреднала към разполагане на все по-способни типове ракети, включително няколко с хиперзвукови планиращи апарати, а през декември представи първата си ядрена подводница с балистични ракети, която е предназначена да революционизира възпиращата ѝ сила от втория етап.

На 22 октомври Корейската народна армия тества нов тип тактическа балистична ракета, която използва терминална степен с хиперзвукова планируща машина, след като ракетата беше представена през първата седмица на октомври. Мирновременната индустрия на страната за производство на балистични ракети с малък обсег е сред най-големите в света, потенциално съперничеща си само с тази на Китай, което позволява новите проекти да бъдат въведени в експлоатация много бързо след завършване на тестовете. Новата система, обозначена като Hwasong-11Ma, се очаква използването на хиперзвукова планируща машина да създаде значителни допълнителни предизвикателства, правейки прехващането ѝ почти невъзможно. Изглежда, че тя използва същата транспортно-монтираща-пускова установка като KN-23 и същата долна секция, докато горната секция интегрира планируща машина. Разработването на системата следва първото изстрелване на хиперзвукова планируща машина на балистична ракета със среден обсег през септември 2021 г. и първото тестване на такава машина на балистична ракета със среден обсег, Hwasong-16B, през март 2024 г.