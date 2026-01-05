Лазерният скок на Китай: Пекин тихомълком печели следващата надпревара във въоръжаването

Китай отказва да забави опитите си да се конкурира на световния пазар на оръжия, по-специално на пазара за износ на оръжия за Глобалния Юг. Пекин отдавна се смята за стопанин на развиващия се свят – още от конференцията в Бандунг през 60-те години на миналия век, когато представителите на Мао се опитаха да преодолеят пропастта между традиционния комунизъм и революционния комунизъм, пише The National Interest.

Дългата игра на Китай в глобалния Юг

Въпреки че китайският елит днес до голяма степен е изоставил преструвката на комунизъм , факт е, че той се е превърнал в защитници на Глобалния Юг – и много страни в тази част на света го възприемат като такъв.

Наскоро в социалните медии се появиха снимки, показващи произведена в Китай интегрирана система за противодействие на дронове и лазерна противовъздушна отбрана, изстреляна от пристанище в Оман. Според Defence Blog, онлайн отраслово издание, системата, показана на тези снимки, е китайската SkyShield, разработена от China Electronics Technology Group Corporation (CETC). Най-забележителната характеристика на SkyShield е нейното лазерно оръжие с насочена енергия, наречено „Тих ловец“ и е предназначено за тежки сражения срещу дронове и други заплахи на ниска височина.

Доскоро лазерните оръжия бяха част от научната фантастика. Няколко държави тестваха прототипи, но те все още бяха в ранен етап и бяха склонни към неуспехи. Американците, въпреки че бяха инвестирали огромни суми данъчни долари в продължение на много години, на практика се отказаха от програмите си за оръжия с насочена енергия (DEW). Япония е една от водещите страни в света в тази нова технологична област. Израел, със своята система за противовъздушна отбрана „Железен лъч“, е друга.

Но Китай се появи от нищото не само с инвестиция в разработването на DEW (оръжия за бързо реагиране). Пекин очевидно е накарал собствените си лазерни оръжия да работят - поне що се отнася до свалянето на дронове от небето. Лазерите са все по- желани като потенциално оръжие на фронтовата линия поради ниската им цена на изстрел и възможностите за поразяване от линията на видимост.

Те са особено полезни срещу цели като дронове. Имайте предвид, че във всеки случай на контра-дронове в Украйна, защитникът, използващ противодронова отбрана от близко разстояние – обикновено оръдие – изразходва огромни количества боеприпаси само за да удари една цел.

Лазерът е ограничен от неща като мощност и метеорологични условия. Но в близък бой се очаква той да бъде много по-добър за оцеляването на защитника от куршуми или ракети.

Що се отнася до това коя сила ще получи тази нова, усъвършенствана (макар и неизпитана в бойни действия) система, няма потвърждение. През последните години обаче Китай бързо се превърна в основен доставчик на оръжия на множество страни в бурния Близък изток. Така че тези лазерни системи против дронове биха могли да бъдат доставени на всякакви държави - от Обединените арабски емирства до Катар, Саудитска Арабия и евентуално дори Ислямска република Иран.

Лазерите предвещават края на икономиката на боеприпасите

Във време, когато малко страни са способни да накарат своите DEW да работят – камо ли да ги произвеждат масово – Китай изглежда е постигнал и двете. Фактът, че Близкият изток е най-вероятното място, където тези лазерни оръжия ще бъдат тествани следващо, ще помогне на китайците да разберат колко ефективна е системата срещу рояци от дронове и ракети. Това би могло също така да доведе до значително увеличение на разпространението на китайски DEW в региона с течение на времето.

Това не е единственото лазерно оръжие, с което китайците експериментират. Снимките от Оман на новата китайска система SkyShield са уникален поглед към очевидно динамичната дъга на развитие на системите за противовъздушна отбрана DEW в Китай. Присъствието ѝ в региона на Персийския залив показва колко сериозно регионалните сили приемат противовъздушната отбрана след превръщането на рояците дронове в новата нормалност – след американските бомбардировки на предполагаеми ядрени оръжейни обекти в Иран, безмилостните бомбардировки на Израел от Иран (и неговите съюзници) и ответните въздушни удари на Израел в целия регион.

При тези условия, евтини, иновативни системи за противовъздушна отбрана, които биха могли да преодолеят опустошенията, които някои сили планират да нанесат на Близкия изток, биха могли да бъдат достатъчни, за да спрат боевете, преди да са започнали. Намираме се в зората на революцията DEW (офанзивна война срещу САЩ). Но по всички признаци Китай вече е светлинни години напред.

За автора: Брандън Дж. Вайхерт

Брандън Дж. Вайхерт е старши редактор по национална сигурност в The National Interest. Наскоро Вайхерт стана водещ на „Часът за национална сигурност“ по America Outloud News и iHeartRadio , където обсъжда политиката за национална сигурност всяка сряда от 20:00 ч. източно време. Вайхерт е водещ на съпътстваща поредица от беседи за книги в Rumble, озаглавена „Разговори за национална сигурност“. Той е и сътрудник в Popular Mechanics и редовно се е консултирал с различни правителствени институции и частни организации по геополитически въпроси. Статии на Вайхерт са публикувани в множество издания, включително The Washington Times , National Review, The American Spectator , MSN и Asia Times . Книгите му включват „Winning Space: How America Remains a Superpower“ , „ Biohacked: China's Race to Control Life“ и „The Shadow War: Iran's Quest for Supremacy“.