Ким Чен Ун: Необходимо е от укрепване на ядрените сили на фона на глобалните събития

Наблюдава учение по изстрелване на хиперзвукова ракета

Последните международни събития изискват КНДР да засили ядрения си потенциал за възпиране. Това заяви севернокорейският лидер Ким Чен Ун, който наблюдаваше учение по изстрелване на хиперзвукова ракета от ударна група на Корейската народна армия на 4 януари, съобщи информационната агенция KCNA.

Укрепването на силите за ядрено възпиране се налага от „най-новата геополитическа криза и сложни международни събития“, подчерта Ким Чен Ун. Целта на учението беше да се оцени бойната готовност на хиперзвуковата оръжейна система и ефективността и мобилността на силите за възпиране на Северна Корея.

Ким Чен Ун нарече тестването и подобряването на характеристиките на основните компоненти на ядреното възпиране, както и практикуването на използването на такива сили, „важна стратегическа задача“. Той заяви, че КНДР трябва „постоянно да актуализира военните си възможности, по-специално нападателните оръжейни системи“, което е необходимо за ефективна самозащита.

„Трябва също така постоянно да демонстрираме на противниците си постоянната бойна готовност и смъртоносността на нашите стратегически нападателни оръжия“, подчерта Ким Чен Ун.

Според него това е един от най-ефективните начини за възпиране на войната.