Новите Z-20 засилват способността на китайската армия за разполагане зад вражеските линии

Z-20 използва електродистанционно управление

Военнослужещи от Сухопътните сили на Китайската народноосвободителна армия от 75-та групова армия са се обучавали за бързо прехвърляне с хеликоптер по време на тренировъчно учение за координация между земята и въздуха, което подчертава бързите подобрения, направени във възможностите на войските за прехвърляне във въздуха с роторни крила. Личен състав се спуска с бързи въжета от средно тежък транспортен хеликоптер Z-20, тип, който за първи път влиза в експлоатация през 2019 г. и може да превозва приблизително 20 души персонал. Те са ескортирани от по-леки ударни хеликоптери Z-10 . Нарастващата способност на армията да прехвърля личен състав по въздух има значителни последици в множество военни действия, най-вече в Тайванския проток, където Народноосвободителната армия официално остава в състояние на гражданска война с въоръжените сили на Република Китай, базирани на остров Тайван. Подкрепата за предни части в Хималаите и реагирането на терористични заплахи в Синцзян, където Турция продължава да подкрепя джихадистки бойни групировки , биха могли да направят прехвърлянията със Z-20 безценни, пише Military Watch Magazine.

Z-20 използва електродистанционно управление и петлопастен главен ротор, и носи множество отбранителни подсистеми, включително приемници за радарно предупреждение. По-мощният и икономичен двигател с мощност 1600 kW осигурява по-висока товароносимост и по-голяма издръжливост от най-близкия си чуждестранен аналог - американската армия UH-60 Black Hawk. Дизайнът на Black Hawk е повлиял значително на този на значително по-модерния му китайски аналог. Универсалността на Z-20 е подобрена с въвеждането в експлоатация на варианта на боен хеликоптер Z-20T , който комбинира възможности за въздушен транспорт с интегрирана огнева мощ в един корпус.

Разяснявайки ролята на Z-20T, заместник-главният конструктор в Китайския институт за изследвания и разработки на хеликоптери, Джу Минфенг, заяви, че той е проектиран да „щурмува транспортни и въздушни операции в планински, залесени и градски райони“ и е в състояние да „ударява високоценни вражески цели, да противодейства както на наземни, така и на въздушни заплахи в равнинни и платовидни райони и да осигурява огнева подкрепа на сухопътните сили“.

Той подчерта, че способността му да извършва както транспортни, така и директни огневи мисии, без да разчита на отделни ескортни хеликоптери, му дава голямо предимство.

„Щурмовият хеликоптер Z-20T постига „многофункционалност с един самолет“, което означава, че може както да транспортира войски, така и самостоятелно да извършва огневи удари, за да гарантира безопасността на целия полетен процес“, добави той.

Във време на високо напрежение в Тайванския проток, способността за прехвърляне на личен състав зад линиите на армията на Република Китай остава безценна. След прехвърлянето на специалните сили „Делта Форс“ от американската армия за отвличане на венецуелския президент Николас Мадуро на 3 януари, стойността, придавана на способността за прехвърляне на хеликоптери, нарасна.