Китайски бомбардировачи H-6 с ескорт J-16 прелетяха близо до Окинава – Япония реагира с изтребители

Японското министерство на отбраната съобщи, че бомбардировачи H-6 на Военновъздушните сили на Китайската народноосвободителна армия , изтребители J-16 и разузнавателни самолети Y-9 са прелетяли между остров Окинава и остров Мияко, като изтребители от Силите за въздушна самоотбрана на Югозападните сили за противовъздушна отбрана са се присъединили към тях. Това се е случило по-малко от месец, след като палубни изтребители J-15 на ВМС на Народноосвободителната армия, действащи от самолетоносача Ляонин, са образували радарно зацепване с японски изтребител F-15 над международни води югоизточно от остров Окинава на 6 декември. J-16 е пряк наземен еквивалент на J-15B/T, като и двата се произвеждат паралелно като силно подобрени производни на изтребителя за превъзходство във въздуха „поколение 4+“ Су-27 Flanker. И двата запазват много ясни предимства пред изтребителите F-15 и F-2, които формират гръбнака на японския флот, пише Military Watch Magazine.

Според съобщения от медии, базирани в Тайван, японското военно ръководство е било разтревожено, до степен да бъде „уплашено“, както се казва в един от репортажите, от резултатите от двете сблъсъци между изтребители J-15B и F-15. Радарните приемници на доставения от САЩ самолет са успели да уведомят пилота за заплахата едва след като вече е била образувана оръжейна блокировка, като оценките са направени въз основа на това, че в случай на сблъсък между двата типа изтребители, F-15J би бил близо до унищожение, преди японският пилот да е имал време да реагира. Според съобщенията японски източници са наблюдавали, че радарът на F-15J може да проследява J-15B на разстояние от около 100 километра, докато J-15B може да го направи на разстояние от 170 километра, в сравнение с F-15, по най-консервативна оценка. Инцидентът е описан от анализаторите като „отрезвяващо пробуждане“ за японския военен апарат.

Докато J-15B беше потвърдено, че е въведен в експлоатация едва през 2024 г.

и е в експлоатация в по-ограничен брой като част от три палубни въздушни крила, J-16 влезе в експлоатация цяло десетилетие по-рано и е един от най-широко използваните типове изтребители в света, с над 350 в момента в експлоатация. Докато съветските Су-27, закупени от Китай от 1991 г. насам, преди повече от три десетилетия се смяташе, че са осигурили на китайските въздушни части предимство пред японските F-15, това предимство стана непосилно за части, оборудвани с J-16, тъй като технологичното несъответствие между двата типа изтребители е близо 40 години. Високите оперативни разходи и нужди от поддръжка на F-15 означават, че те не се използват в значителен брой извън въоръжените сили на САЩ, като Япония е най-големият чуждестранен оператор на този тип, след като е закупила 220 самолета. Всички те са по-стари варианти на F-15J, базирани на американския F-15C/D от края на 70-те години на миналия век.

Въпреки че Япония е направила поръчки за изтребители от пето поколение F-35A, те не само са ограничени до носене на много по-малки радари, около 30 процента по-малки от тези на F-15 и с една трета по-малки от тези на J-16, но и ще продължат да нямат софтуер Block 4 , който е жизненоважен за операции с висока интензивност поне до началото на 30-те години на 21-ви век. Китайският флот от изтребители от пето поколение в момента е съперничен само на този на Съединените щати и расте значително по-бързо, докато по-големите му изтребители с много по-голям обсег се гордеят с нарастващ набор от предимства по отношение на способностите. Китай е готов да стане и първата страна в света, която ще въведе на въоръжение изтребители от шесто поколение в началото на 30-те години на 21-ви век, като три отделни проекта вече са в етап на летателни изпитания, докато Съединените щати остават на 3-4 години от летателните изпитания на своя конкурент F-47. Очаква се това да постави японските изтребители във все по-неблагоприятно положение.