Мощната нова микровълнова оръжейна система на Китай може да унищожи рояци дронове в радиус от 3 км

Новата мощна микровълнова система на Китай ще противодейства на дронове. Тя има по-голям обхват от американските ѝ военни аналози, пише South China Morning Post.

Монтираната на камион система Hurricane 3000 беше представена по време на мащабния военен парад в Китай през септември. Тази седмица нейният разработчик - държавният отбранителен изпълнител Norinco - за първи път разкри някои подробности за тази оръжейна система.

„Ефективната зона за поразяване на леки и малки (безпилотни летателни апарати) и рояци от дронове надхвърля 3 км (1,86 мили), което я поставя наравно с подобни системи както в страната, така и в чужбина“, заяви Ю Цзянцзюн, експерт в компанията Norinco, в интервю за шанхайския новинарски сайт Guancha.

По думите на Ю, според доклад, публикуван в неделя, това позволява преминаване от точкова защита - защита на съоръжения чрез точкови системи с малък радиус на действие - към по-широки контрамерки, които включват по-голям обсег и комплексен подход.

Той допълни, че това може да бъде постигнато чрез автономна работа или чрез взаимодействие с лазерно оръжие и традиционна артилерия, за да се създаде „железен триъгълник“ срещу дронове.