Китайската роботизирана армия от насекоми идва на Луната

Китай продължава да разработва интересни технологии, които ще му помогнат да спечели в новата космическа надпревара – по-специално надпреварата за контрол над Луната. За Китай стигането до Луната не е просто въпрос на национален престиж. Те не се интересуват просто от това да изпреварят геополитическите си съперници на повърхността на единствения естествен спътник на Земята и просто да забият там знаме за поколенията, пише The National Interest.

Китайците вече успешно са стигнали до места, където никой американец не е стигал преди с оборудването си: така наречената „тъмна страна“ на Луната. Докато са били там, китайският роувър е събрал важни данни за състава на почвата от страната на Луната, която никога не вижда слънчева светлина.

Това, което откриха, насърчи китайските стратегически мислители да продължат дългия си поход към лунно господство.

Луната не само е най-висшата стратегическа възвишена точка за системата Земя-Луна, което означава, че която и да е нация на Земята, която се издигне, за да доминира над територията там, ще има безпрецедентно господство в по-ниските орбитални равнини и на самата Земя под тях.

Но отвъд стратегическите последици, съществуват далеч по-интересни икономически възможности, свързани с лунния добив. Това са възможности, които китайците планират да експлоатират с безразсъдна щедрост през следващото десетилетие или около това време.

Поради това, екип от визионери в Китайския университет по минно дело и технологии (CUMT) е разработил ново роботизирано изследователско превозно средство, което ще улесни дългосрочната експлоатация и разработване на природните ресурси на Луната.

За тази мисия Китай е построил шесткрак, биометричен „насекомоподобен“ лунен миньорски робот .

Китайското устройство използва нокти, подобни на насекоми, за закрепване в реголита и използва комбинация от колела и нокти за по-гъвкаво движение по лунната повърхност, за да бъде използвано за евентуални мисии за добив на астероиди.

Този уникален робот ще позволи по-ефективно геоложко проучване и минерални среди в сурови условия с ниска гравитация, като например Луната. Учените от CUMT описват своето странно творение като машина, която наподобява множество животни на Земята. От кълвачи до насекоми, учените от CUMT са използвали принципите на оригами, за да осигурят успешни мисии за проучване на добивни материали в суровите условия на Луната и отвъд нея.

Едно от най-големите препятствия, които учените от CUMT трябваше да преодолеят, беше проблемът с физическата стабилност в условия на микрогравитация . Именно тук влиза в действие наборът от хардуерни елементи тип „нокът-гръбнак“. Той предотвратява физическо течение в среда с нулева гравитация, докато машината разработва реголита на Луната, търсейки добивни ресурси.

Уникалното му сливане на колела и насекомоподобни крайници допълнително позволява на китайските лунни геолози да изследват многобройните кратери на Луната в търсене на добиващи се и печеливши природни ресурси там.

Разбира се, както при много нови китайски технологии, системата никога не е била тествана в реалния свят. Но професор Лиу Синхуа, ръководителят на екипа на CUMT, разработващ системата, успешно е експериментирал с машината в симулирани лунни условия. Според съобщенията, екипът на професор Лиу от CUMT е тествал ровера в симулирани почвени условия и е установил, че той може да се движи с малки затруднения.

Този чудовищен, химерен робот на Франкенщайн е повече от поредния марсоход. Това е първата стъпка към това Китай да завладее лунните ресурси за себе си – точно както е завладял Южнокитайско море (SCS) и се опитва да доминира в Тайландския залив.

Така че не се заблуждавайте: освен ако Съединените щати не започнат да рационализират профила на лунните си мисии и не приемат нова мисия, подобна на Аполо, за завръщане и задържане на ключови територии на Луната, тогава те ще загубят трайно стратегическите височини в полза на Китай. Машини като този насекомоподобен роувър са един от многото примери за това колко сериозен е Китай както в доминирането на стратегическите височини, така и в монополизирането на техните ресурси.

За автора: Брандън Дж. Вайхерт

Брандън Дж. Вайхерт е старши редактор по национална сигурност в The National Interest. Наскоро Вайхерт стана водещ на „Часът за национална сигурност“ по America Outloud News и iHeartRadio, където обсъжда политиката за национална сигурност всяка сряда от 20:00 ч. източно време. Вайхерт е водещ на съпътстваща поредица от беседи за книги в Rumble, озаглавена „Разговори за национална сигурност“. Той е и сътрудник в Popular Mechanics и редовно се е консултирал с различни правителствени институции и частни организации по геополитически въпроси. Статии на Вайхерт са публикувани в множество издания, включително The Washington Times , National Review , The American Spectator , MSN и Asia Times . Книгите му включват „Winning Space: How America Remains a Superpower“ , „ Biohacked: China's Race to Control Life“ и „The Shadow War: Iran's Quest for Supremacy“.