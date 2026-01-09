Китай изгражда рекордна хипергравитационна машина, за да компресира пространството и времето

Китай надмина себе си — и едновременно с това САЩ — като построи истинско подземно чудовище. Става дума за хипергравитационна центрофуга, която може да моделира сценарии с натоварване, което е 1900 пъти по-голямо от земното притегляне.

Тя е част от амбициозния китайски проект CHIEF (Centrifugal Hypergravity and Interdisciplinary Experiment Facility). Устройството, наречено CHIEF1900, скоро ще достигне работна мощност от 1900 г-тона, оставяйки зад себе си предишния рекордьор и своя "малък брат“ — центрофугата CHIEF1300.

"Нашата цел е да създадем условия за експерименти, които обхващат времеви диапазон от милисекунди до десетки хиляди години, а пространствен — от атомен ниво до километрични мащаби, при това както при нормални, така и при екстремни температури и налягане“, споделя пред изданието South China Morning Post Чен Юнмин, главен научен сътрудник на проекта CHIEF и професор в университета в Чжъцзян. "Това ни дава шанс да открием абсолютно нови явления и теории“.

За първи път за този обект се заговори още през 2024 г. Тогава светът научи за мащаба на проекта, въпреки че самото оборудване беше само в начален етап на монтаж. Впечатляващата инсталация CHIEF1300 "оживява“ през септември 2025 г., произвеждайки до 1300 г-тона хипергравитация (Хипергравитационно се отнася до движения или траектории, които са част от хиперболична крива, възникващи при много високи скорости в гравитационно поле, където обектът "избягва“ гравитацията, вместо да бъде привлечен като при елипса или кръг). Но новото устройство е от съвсем друга класа, като мощността му е с почти 46% по-висока.

И двете центрофуги използват силна гравитация, за да "сгъстят“ времето и мащабите в експериментите. Това позволява на учените да моделират дългосрочни физични процеси или явления от огромен мащаб: да проверяват здравината на язовирни стени, последствията от земетресения, свлачища, надеждността на хранилища за ядрени отпадъци и др.

Чрез манипулиране на гравитацията изследователите могат да ускорят години или дори десетилетия на геоложко натоварване и износване на конструкции до няколко часа. Това прави възможно провеждането на експерименти, които в реалния живот би било просто невъзможно да се реализират.

Говори се, че строителството на този комплекс е струвало около 285 милиона долара. Китайците очакват той да се превърне в истински магнит за международни изследвания и вече канят учени от цял свят да изпробват тази технология.

Експериментите на CHIEF1900 все още не са започнали, но се очаква инсталацията да заработи на пълни обороти съвсем скоро.