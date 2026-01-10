Китайският BYD измества Tesla като световен лидер в производството на електрически превозни средства

Китайската компания BYD изпревари Tesla на Илон Мъск като най-голям продавач на електрически превозни средства (EV) в света, отбелязвайки първия път, когато компанията изпреварва американския си конкурент по годишни продажби, пише The National Interest.

Тази стряскаща промяна отразява растежа и развитието на BYD; тя обаче е резултат и от промените за Tesla, предишния лидер. Продажбите на автомобили на Tesla спаднаха с близо девет процента през 2025 г. до 1,64 милиона превозни средства в световен мащаб. Това бележи втората поредна година на спад в доставките на автомобили за компанията. Тези цифри поставят Tesla зад BYD, която наскоро заяви, че продажбите на нейните автомобили, задвижвани с батерии, са се увеличили миналата година с почти 28 процента до над 2,25 милиона.

Пазарът на електрически превозни средства в Китай, който включва електрически превозни средства с батерии (BEV) и plug-in хибриди (PHEV), нарасна с 40,5% през първата половина на 2025 г., като китайските производители на автомобили допринесоха повече за сектора. Фирми като Geely, MG и BYD оказват натиск върху западните конкуренти, като определят цените на автомобилите си под тези на утвърдените марки.

Всяка китайска марка е отбелязала голям растеж, но BYD стана най-големият производител на автомобили в страната през 2025 г., държейки повече от два пъти по-голям пазарен дял от най-близкия си китайски конкурент. Базираната в Шънджън компания се разраства бързо, особено в Латинска Америка, Югоизточна Азия и части от Европа, като Обединеното кралство (UK) се превръща в най-големия ѝ пазар извън Китай , след като продажбите скочиха с 880 процента, „задвижвани от силното търсене на plug-in хибридната версия на нейния спортен SUV Seal U“.

Този забележителен растеж на пазара на електромобили, разбира се, се появи, тъй като политическите сътресения засегнаха американските производители. В този момент BYD изглежда готова да се измести в лентата на продажбите на електромобили в световен мащаб.

BYD беше подготвена, тъй като световният пазар на електрически превозни средства претърпя няколко неочаквани развития. Първоначално секторът на хибридните електрически превозни средства (HEV) се появи за производителите на автомобили в края на 20 -ти век с иновации от японски производители като Honda и Toyota. В критична стъпка за личния транспорт, Insight и Prius (а по-късно и Nissan Leaf) позволиха на потребителите да изберат да закупят автомобил, който не използва бензин, ако желаят.

Тази опция беше напълно недостъпна по време на газовата криза през 70-те години на миналия век!

Особено под влиянието на акцента на Toyota върху хибридните превозни средства през тези десетилетия, закупуването на превозно средство се превърна в начин потребителите да изразят зелена етика, докато едновременно с това живеят комфортно през преходните години. В историята на нашия енергиен преход, акцентът върху хибридната технология (все още използваща бензин, но комбинирана с акумулаторна батерия) е помирение в този конкретен момент на преход.

Toyota започна тази промяна с Prius през 2001 г. и след това разшири технологията до повечето автомобили в автопарка си. Пазарният успех на хибридите досега е устоял на политическата нестабилност, засягаща електрическите превозни средства. „Prius беше просто тази готина малка кола, която да ви спести пари и да ни предпази от замърсяването на въздуха“, каза Марго Оге, която е работила в Агенцията за опазване на околната среда (EPA) и е разработила стандартите за разход на гориво от ерата на Обама. „Правителството не е поискало или изисквало от Toyota да разработва тази технология. Тя не се е възприемала като задължителна, както по-късно се е възприемала електромобилите.“ Накратко, на фона на федералните мандати и отстъпки от ерата на Байдън в Съединените щати, изборът на хибрид – за разлика от електрическите превозни средства – е бил изцяло обусловен от индивидуалните предпочитания и разбирания на потребителите.

Въпреки че Prius вероятно ще бъде запомнен като трансформиращото устройство в този момент на преход, Tesla беше първият производител, който се възползва от възможността за алтернативно задвижвано превозно средство и го комбинира с по-типични потребителски приоритети: а именно стил и престиж. Докато някои цели нации идентифицираха стратегии за алтернативна енергия, за да създадат по-устойчиво бъдеще за себе си, Tesla наблегна на продукти, които могат да бъдат закупени от отделни лица като част от зеления пазар, появил се в началото на 21- ви век.

След труден старт, когато зелените потребители едва осигуряваха достатъчен бизнес, Tesla се очерта като лидер на бързо променящия се пазар на автомобили. Първият ексклузивен производител на електрически автомобили, Tesla обикновено не се продаваха чрез дилъри, а в много луксозни търговски центрове. Павилионите позволяваха на клиентите да проектират автомобила си по поръчка и да направят поръчка за Tesla, която да им бъде доставена. Този метод помогна да се подчертае и да се хареса на информиран потребител от висок клас, който търсеше интелигентна алтернатива за луксозен транспорт.

В много страни Tesla стимулира продажбите, като инвестира в инфраструктура, като зарядни станции и пътища, направени от материали за зареждане на превозните средства. През 2019 г. Tesla стана най-продаваната марка автомобили в Норвегия – от всякакъв вид – и страната си постави за цел до 2025 г. всяко норвежо превозно средство да се задвижва с електричество . От ролята си на първия производител, който съчета интереса на потребителите към луксозен автомобил с авангарден електрически двигател, Tesla постави летва, която други производители преследват, опитвайки се да електрифицират. Tesla донесе блясък и сексапил на ранните електрически превозни средства, които иначе често бяха тясно свързани с техните братовчеди голф колички.

Иновациите, разбира се, бяха само част от историята на автомобилите. Историята на нашия преход изглеждаше доста добре подредена по време на президентските избори в САЩ през 2024 г. Повечето кандидати вероятно биха определили тази културна промяна като ефективен компонент на всяка успешна президентска кампания, но не и Доналд Тръмп.

Въпреки нарастващата обществена интрига за промяна, Тръмп вместо това добави енергийния преход към списъка си с извън контрол културни промени, на които трябва да се противопостави. В първия си ден в длъжност Тръмп подписа изпълнителна заповед, с която обяви „енергийна извънредна ситуация“ и разшири подкрепата на федералното правителство за развитието на изкопаемите горива, като същевременно ограничи подкрепата за проекти за чиста енергия . През първата си година Тръмп отвори повече от един милиард акра федерална земя и води за разработване на нефт и газ, отмени разпоредбите за електроцентрали, работещи с природен газ, и за остаряващи въглищни централи, които бяха на път да бъдат затворени , и отмени субсидиите и подкрепата за проекти за слънчева и вятърна енергия.

Въпреки че тези усилия вероятно бяха достатъчни, за да възпрепятстват временно самия енергиен преход, усилията на Тръмп в областта на транспорта бяха особено енергични. На първо място и най-важно, администрацията отмени или блокира разпоредбите за ефективност на превозните средства за автомобили и камиони с бензинов двигател, които бяха въведени през 1978 г. Очернянето на иновациите на пазара на HEV – особено когато Мъск от Tesla стана толкова важен компонент от новата му администрация – остави много политически експерти в недоумение. Определяйки интереса към възобновяемата енергия и HEV като общ фокус като „либерална“ или демократична кауза, администрацията на Тръмп поне временно забави разширяването на американския сектор на електромобилите и подготви масата за BYD и други.

Включването на електрическите превозни средства като символ в американската политика беше предвидено от някои наблюдатели. „Електромобилите са се превърнали в толкова партийно явление, че не се определят като автомобили“, отбелязва Майк Мърфи , републикански стратег, който ръководи проекта „Политика на електрическите превозни средства“. „Все едно водим политически битки за тостери.“

Тръмп постоянно изразява широко разпространено презрение към електрическите превозни средства, защото твърди, че те символизират прекомерна власт на правителството – че необходимостта от финансиране на инфраструктура неволно е позволила на електрическите превозни средства да се появят като федерален мандат. Политически трети релс, усилията за диктуване на избора на превозни средства, отблъскват американските потребители. В този динамичен момент на преход интересът към електрическите превозни средства в Съединените щати може временно да намалее, докато хибридите може да се появят отново като най-малко политически обременената опция за превозно средство за американските купувачи.

BYD очевидно се възползва от подобно разсейване при прехода на американския автопарк и сега е лидер на световния пазар на електрически превозни средства.

Автор: Брайън К. Блек