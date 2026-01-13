Прокурорите поискаха смъртна присъда за бившия президент на Южна Корея

Прокурорите поискаха смъртно наказание за бившия президент Юн Сук Йол, обвинявайки го в ръководене на въстание чрез противоконституционното обявяване на военно положение на 3 декември 2024 година, пише The Straits Times.

Искането дойде по време на заключителното изслушване по наказателния процес срещу Юн.

В искането си за произнасяне на присъдата специалните прокурори твърдят, че Юн е в крайна сметка отговорен за опита за подкопаване на конституционния ред чрез мобилизиране на въоръжените сили и полицията за потушаване на Народното събрание. Прокурорите заявиха, че действията представляват сериозна заплаха за демократичното управление и налагат най-тежкото наказание, предвидено в закона.

Юн беше обвинен в ръководене на въстание във връзка с обявяването на военно положение. Прокурорите твърдят, че той е разпоредил мярката въпреки липсата на война, национална извънредна ситуация или еквивалентна криза, като твърдят, че действието е едновременно противоконституционно и незаконно.

Според обвинителния акт Юн е мобилизирал войски и полиция, за да блокират достъпа до Народното събрание, в опит да попречи на законодателите да гласуват за отмяна на указа за военно положение. Той е обвинен и в ръководене на ареста и задържането на ключови политически фигури.