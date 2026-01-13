Южнокорейският изтребител KF-21 е готов за въвеждане на въоръжение

Южна Корея успешно е приключила всички планирани тестови полети на изтребителя KF-21, с което се открива пътят за неговото въвеждане на въоръжение във военновъздушните сили по-късно тази година, предава The Korea Herald. Това съобщи във вторник Администрацията на програмата за обществени поръчки за отбрана (DAPA).

Последният тестов полет е бил проведен в понеделник над южната акватория край град Сачон, в провинция Южен Кьонсан, като е използван четвъртият прототип на самолета. С него официално е завършена цялостната програма за летателни изпитания на KF-21. Проектът се реализира под ръководството на Korea Aerospace Industries (KAI) в сътрудничество с Агенцията за развитие на отбраната. В разработването участват 225 местни компании, над 10 държавно финансирани изследователски института, както и Министерството на отбраната и Военновъздушните сили на страната.

По данни на DAPA изтребителят KF-21 е изпълнил около 1600 тестови полета в рамките на последните 42 месеца, без да бъде регистриран нито един инцидент. В хода на изпитанията са потвърдени над 13 000 тестови условия, което е доказало стабилността на полета, летателните характеристики и оперативните способности на самолета като изтребител от поколение 4.5.

Началото на програмата KF-21 датира от края на 90-те години, когато Южна Корея започва проучвания за разработване на собствен изтребител с цел подмяна на остаряващите американски самолети F-4 и F-5. Проектът получава окончателно правителствено одобрение през 2010 г., а пълномащабната разработка стартира през 2015 г. Първият прототип е представен през април 2021 г., а първият му полет е осъществен през юли 2022 г. DAPA планира да приключи разработването на системата KF-21 през първата половина на тази година и да започне доставките на серийно произвежданите самолети за Военновъздушните сили през втората половина на годината.

"KF-21 е кулминацията на авиационните технологии на Южна Корея", заяви Но Джи-ман, ръководител на програмата KF-21 в DAPA. "Очакваме самолетът да заеме място редом до най-модерните изтребители на световния пазар", добави той. Ръководителят допълни, че агенцията ще положи всички необходими усилия, за да гарантира безпроблемното провеждане на последващите оръжейни тестове, масовото производство и оперативното разполагане на новия изтребител.