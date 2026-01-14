Кран се срути върху влак в Тайланд: 22 жертви, десетки ранени (ВИДЕО)

Най-малко 22 души загинаха, а около 80 бяха ранени при тежка железопътна катастрофа в североизточен Тайланд, след като строителен кран падна върху пътнически влак и го извади от релсите, съобщиха Франс прес и Ройтерс, позовавайки се на местните власти.

Инцидентът е станал в окръг Сикхио, провинция Након Ратчасима, на около 230 километра североизточно от столицата Банкок. Влакът е пътувал от Банкок към провинция Убон Ратчатани, когато кран, използван при строителството на високоскоростна железопътна линия, се е стоварил върху един от вагоните.

В резултат на удара композицията е дерайлирала, като за кратко е избухнал и пожар. Спасителните екипи продължават работата си на място, а властите не изключват възможността под отломките да има още жертви.