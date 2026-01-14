Пекин потвърждава участие на J-10C в сваляне на индийски самолети

Неговите ракети PL-10 и PL-15 му осигуриха особено значително предимство

Официални китайски източници предоставиха първото потвърждение за бойните успехи на изтребителя J-10C в ръцете на пакистанските военновъздушни сили. На 12 януари Държавната администрация за наука, технологии и промишленост за национална отбрана заяви, че самолетът е свалил няколко противникови самолета във въздушен сблъсък, без да понесе загуби. Беше потвърдено, че сблъсъкът се е състоял през май, по време на който самолетът е „свалил няколко вражески самолета в реални бойни условия, без да понесе загуби“, като се подчертава, че това е важен етап за китайските програми за износ на изтребители. Освен много по-лекия JF-17, J-10 е първият изцяло местен тип изтребител, който Китай е изнесъл, и е най-лекият и най-евтиният от четирите типа изтребители, произвеждани в момента за военновъздушните сили на страната, като другите три са тежки J-16 и изтребители от пето поколение J-20 и J-35, пише Military Watch Magazine.

В началото на май индийските въоръжени сили започнаха операция „Синдур“, при която бяха извършени серия от удари срещу цели в Пакистан и оспорвания Кашмир, в резултат на което бяха свалени между един и четири изтребителя Rafale, наред с други типове изтребители.

Загубата на Rafale предизвика обществена катастрофа за индийското Министерство на отбраната,

тъй като поръчките по сделка за 8,7 милиарда долара за 36 изтребителя бяха силно противоречиви от самото начало и цената на самолета беше над 241 милиона долара всеки. Тази цена подхрани твърденията за корупция в процеса на обществени поръчки, като Rafale беше сравнително лек самолет с най-слабите двигатели от всички произвеждани изтребители в света, сравнително малък радар и много по-ограничен обхват от по-големите самолети като Су-30MKI или J-16. Индийските източници от отбраната отклониха критиките, като заявиха, че Rafale ще осигури огромно превъзходство над пакистанските военновъздушни сили и ще улесни свалянето на пакистански изтребители дълбоко във въздушното пространство на страната.

Резултатите от успехите на J-10C във въздушно-въздушните сражения с най-способния тип изтребител в Европа имат значителни последици за Китай, Индия и множество други участници на световните пазари на изтребители. След значителния престиж, който китайската изтребителна индустрия спечели, като стана първата в света, която доведе програмите за изтребители от шест поколения до етап на летни прототипи, бойните успехи допълнително увеличиха чуждестранния интерес към закупуването на китайски изтребители, въпреки постоянния западен политически натиск върху страните по света да не го правят. Индийските служители на отбраната и цивилните власти междувременно дадоха малко коментари за Rafale, като вместо това подчертаха значителните успехи на руската наземна система за противовъздушна отбрана С-400 срещу пакистанските сили и преминаха към подписване на договори за по-нататъшни поръчки. Спекулира се също, че резултатът от ангажиментите е задълбочил допълнително и без това значителния интерес на индийското Министерство на отбраната към закупуването на руски изтребители Су-57 по лицензионна производствена сделка.

Въпреки лекото си тегло, усъвършенстването на J-10C му позволи да постигне значителни успехи в симулирани сражения с няколко много по-способни типа изтребители, включително постоянно превъзхождайки най-способния руски изтребител за превъзходство във въздуха Су-35 по време на сраженията в началото на 2020-те години. Неговите ракети PL-10 и PL-15 му осигуриха особено значително предимство, докато най-съвременните му канали за данни му позволяват да поразява цели с помощта на външни сензори, както се съобщава, че е правено по време на сражения с индийските сили. Изтребителят използва широк спектър от технологии от китайската програма J-20 от пето поколение и в бъдеще може да интегрира редица технологии за изтребители от шесто поколение, тъй като китайският отбранителен сектор е готов да поведе света с няколко години във въвеждането им в експлоатация.