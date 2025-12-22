Кремъл: Русия не планира нападение над европейски държави

Още по темата: Путин: 3500 украински войници са обкръжени край Купянск 19.12.2025 11:42

Това абсолютно не е вярно

Миналата седмица Reuters цитира шест източника, според които докладите на американското разузнаване продължават да предупреждават, че Владимир Путин не е изоставил целите си да завземе цяла Украйна и да си върне части от Европа, които са принадлежали на бившата съветска империя, пише Sky News.

Докладите представят картина, коренно различна от тази, очертана от Доналд Тръмп и неговите преговарящи за мир в Украйна, които заявиха, че Путин иска да сложи край на конфликта.

Разследването на разузнавателните служби противоречи и на отричанията на руския президент, че той представлява заплаха за Европа.

Констатациите на САЩ са последователни откакто Путин започна пълномащабната си инвазия през 2022 г. Според източниците, те до голяма степен съвпадат с мнението на европейските лидери и разузнавателните агенции, че той желае да завладее цяла Украйна и териториите на бившите съветски републики, включително членовете на НАТО.

Кремъл обаче заяви днес, че ако американското разузнаване смята, че Путин иска да завземе цяла Украйна и да си върне части от Европа, които някога са били част от Съветския съюз, тогава американското разузнаване греши.

Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков заяви пред репортери, че Москва не знае колко надеждни са източниците, цитирани от Ройтерс, но че ако докладът е точен, тогава заключенията на американското разузнаване са погрешни.

„Това абсолютно не е вярно“, заяви Песков за заключенията на американското разузнаване, както ги съобщава Reuters.