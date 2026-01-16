Руските войски са освободили пет населени места през изминалата седмица, като Затока и Жовтневое са освободени през последните 24 часа, съобщи руското министерство на отбраната, предават руски медии.

Подразделенията на "Южната" групировка войски, в резултат на решителни действия, освободиха населеното място Затока в Донецката народна република.

Подразделенията на "Източната" групировка войски продължават напредването в дълбочината на отбраната на противника и освободиха населеното място Жовтневое в Запорожка област.

В резултат на решителни действия подразделенията на "Днепър" групировка войски освободиха населените места Белогорие и Новобойковско в Запорожка област.

През седмицата, в резултат на координирани действия на подразделенията на "Северната" групировка войски в Сумска област, Комаровка беше поставена под контрол.