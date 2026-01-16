Кремъл оцени положително сигналите от Рим, Париж и Берлин за диалог с Москва

Кремъл отчита сигналите от Италия, Франция и Германия за необходимостта от диалог с Русия и определя това като позитивна еволюция на позициите на западните страни. Това заяви пред журналисти прессекретарят на президента на Русия Дмитрий Песков.

„Ние отчетохме изказванията на редица европейски лидери през последните дни – от Париж, от Рим и дори от Берлин, колкото и странно да звучи – в полза на това, че за стабилността в Европа все пак е необходимо да се води диалог с руснаците. Това напълно съвпада с нашето виждане“, уточни Песков.

„Ако това наистина отразява стратегическото виждане на европейците, то това е позитивна еволюция на техните позиции“, добави той.

Прессекретарят припомни, че съвсем наскоро от европейските столици се чуваха изказвания, които напълно изключваха възможността за какъвто и да е диалог с Русия и призоваваха единствено за „съкрушителното поражение на страната“.

„Това бяха утопични твърдения. Ще видим как ще се развият събитията сега“, казва Песков.