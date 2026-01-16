Снежната буря в Москва е най-мощната от 56 г. насам

Снежната буря, която удари Москва на 9 януари, е сред петте най-силни, регистрирани през последните 146 години, като е най-мощната от 56 години насам.

Огромни количества сняг обхванаха руската столица, причинявайки сериозни проблеми с пътуванията, забавяния в трафика и силно натоварване на инфраструктурата, докато властите бяха в повишена готовност да се справят със ситуацията, припомня метеорологичният портал Meteo Balkans.

Преди седмица обилни снеговалежи, причинени от средиземноморски циклон, удариха руската столица, като снеговалежите стигнаха до 20 сантиметра. Десетки полети бяха отменени и отложени заради времето.

Московската отоплителна система преминава на засилен режим на работа поради евентуално понижаване на температурата до минус 22 градуса по Целзий, като са сформирани аварийни екипи, съобщи Системата за градски услуги на Москва (КГС) в своя Telegram канал, цитирана от ТАСС.