Приблизително 417 000 души в Русия са подписали договори за военна служба през 2025 г. Освен това над 36 000 граждани са се присъединили към доброволчески формирования и са били разположени в зони за специални военни операции, съобщи заместник-председателят на руския Съвет за сигурност Дмитрий Медведев.

„Тези забележителни резултати станаха възможни, преди всичко, благодарение на патриотизма на нашите граждани, които избраха да служат във войската. Огромно им благодаря за това!“, каза Медведев на заседание на междуведомствената комисия на Съвета за сигурност по набиране на военнослужещи по договор за руските въоръжени сили.

На 10 декември Медведев обяви , че над 400 000 войници по договор са се присъединили към военните части тази година. По това време над 34 000 души са се записали в доброволческите части.

Заместник-председателят на Съвета за сигурност отбеляза, че целите за окомплектоване на армията с войници по договор за 2025 г. са „практически постигнати“.

По време на предаване на живо президентът Владимир Путин заяви, че в момента на фронтовата линия има 700 000 войници. Той отбеляза и големия брой желаещи да подпишат договори. По-конкретно, каза той, безпилотните подразделения на Министерството на отбраната дори трябва да проведат конкурс.

Сергей Новиков, ръководител на Дирекцията за обществени проекти към президента на Русия, заяви , че по време на специалната операция от фронта вече са се завърнали 167 000 ветерани.

Редица руски региони продължават да предлагат засилена регионална подкрепа за желаещите да подпишат договор. Например, на 22 декември правителството на Тверска област обяви удължаване на крайния срок за засилени регионални плащания, свързани с военна служба по договор, до 28 февруари 2026 г.

Еднократното регионално плащане за подписване на договор за служба във въоръжените сили на Русия е 2 милиона рубли. С включени федерални средства, общото еднократно плащане за военнослужещ в региона достига 2,4 милиона рубли.

На 14 ноември пресслужбата на администрацията на Ханти-Мансийския автономен окръг съобщи , че общите плащания при постъпване на служба в зоната за специални операции надхвърлят 4,1 милиона рубли, а годишният доход на войник по договор, като се вземе предвид заплатата, достига най-малко 6,6 милиона рубли.