Руски агенти готвели въздушен удар по Одеса - СБУ ги хвана минути преди атаката

Службата за сигурност на Украйна задържа група от агенти на руско военно разузнаване, която е подготвяла дронове-бомбардировачи за атаки срещу Одеса „отвътре“. Това съобщи пресслужбата на СБУ.

Контраразузнаването на Службата за сигурност е разкрило двама агенти на руското военно разузнаване (по-известно като ГРУ) в Одеса. По указание на врага, заподозрените са подготвяли атаки срещу местни военни, използвайки така наречените „десанти“ от цивилен квадрокоптер.

СБУ е действала предсрочно и е задържала агентите в навечерието на планираното изстрелване на дрон, когато те вече са имали готова за изстрелване бойна глава и „цел“ за удара, договорена от руския куратор - едно от местата на местоположението на местното подразделение на Силите за отбрана.

Както установи разследването, един от заподозрените е 49-годишен местен бизнесмен, когото окупаторите са вербували чрез Telegram канал в търсене на „лесни пари“.

Според материалите по делото, той първо е получил квадрокоптер от окупаторите, а след това е взел от тайника 2 кг пластид и компоненти за СВП и е оборудвал дрона с тях.

След това той помолил 47-годишния си приятел да му помогне да разузнае местата с най-голяма концентрация на украински войски. Те отбелязали откритите „места“ в Google Maps и „докладвали“ на куратора в Русия.

След като се споразумели за „целта“ с руски разузнавач, те започнали подготовка за въздушен удар. На този етап били задържани от служители на контраразузнаването на СБУ.

По време на претърсванията от заподозрените са иззети квадрокоптер с взривни вещества, както и автомат „Калашников“, два пистолета „Макаров“ с патрони, бойна граната Ф-1 и други оръжия.

Следователите на СБУ са информирали агентите за подозрения за престъпления, извършени по няколко членове на Наказателния кодекс на Украйна:

В момента извършителите са задържани без право на гаранция и са изправени пред доживотен затвор с конфискация на имущество.

Води се разследване за установяване на всички обстоятелства около престъплението, включително каналите за придобиване на огнестрелни оръжия и боеприпаси.