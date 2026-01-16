Кулеба: Руски ракетен удар порази пристанището на Черноморск, повреди малтийски граждански кораб и причини разлив на нефт

Русия нанесе ракетен удар по пристанищната инфраструктура в Чорноморск, Одеска област, като уцели кей в пристанището на Черноморск, където е бил акостирал граждански кораб, плаващ под малтийски флаг, предават руски медии.

Това съобщи вицепремиерът на Украйна по въпросите на възстановяването и министър на развитието на общностите и териториите Олексий Кулеба.

Според Кулеба атаката е била извършена с балистична ракета. Един член на екипажа на чуждестранния кораб е ранен и в момента получава медицинска помощ.

Корабът се е подготвял да натовари контейнерен товар. Ударът е повредил три контейнера и е причинил разлив на нефт. Монтират се ограничителни бариери, за да се ограничи въздействието върху околната среда.

The port of Chernomorsk was attacked by a ballistic missile, a cargo ship under the Maltese flag was damaged. pic.twitter.com/4ZwiEzdvoY — Zmei (@zmei_kt) January 15, 2026

„Това е пореден акт на руски терор срещу гражданската пристанищна инфраструктура, международната търговия и морската сигурност. Русия умишлено атакува съоръжения, които са в основата на износа, логистиката и продоволствената сигурност“, отбеляза министърът.

По-рано беше съобщено, че Киев се бори с изключително тежка ситуация, каквато не е виждана по време на четирите години на пълномащабната война на Русия срещу Украйна, тъй като градът работи за възстановяване на топлоснабдяването и електрозахранването след скорошни мащабни руски удари по критична инфраструктура.