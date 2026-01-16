В Москва започна съдебен процес срещу Euroclear заради замразените руски активи

Още по темата: Централната банка на Русия съди Euroclear заради замразените руски активи 12.12.2025 15:38

Съдебното дело, заведено от Централната банка на Русия срещу белгийския депозитар „Юроклиър“ (Euroclear), който държи основната част от замразените руски активи в Европа, започна днес в Москва, предаде БТА.

На предварителното заседание в Арбитражния съд в Москва Руската централна банка обвини „Юроклиър“ в нанасяне на финансови щети вследствие на действията на депозитаря, които са лишили институцията от управлението на нейните „ликвидни активи и ценни книжа“.

Съдия Анна Петрухина реши процесът да се проведе при закрити врати, по искане на банката, която се позова на „защита на банковата тайна“. Това решение предизвика недоволство сред адвокатите, представляващи десетки лица, чиито активи бяха замразени от „Юроклиър“, които поискаха да участват в процеса като трети страни, но бяха отстранени от заседанието.

Според руски държавни медии искът обхваща замразените активи и обезщетение за пропуснати ползи в размер на 18,2 трилиона рубли (около 200 милиарда долара по настоящия курс).

Замразяването на тези активи е част от западните санкции срещу водените от Москва военни действия в Украйна, започнали през февруари 2022 г. Москва определя тези мерки като незаконни по международното право и ги сравнява с нелоялна конкуренция срещу руските компании.