"Роскосмос" представя на Путин комуникационна технология за предаване на сигнали към дронове

"Роскосмос" ще представи на руския президент Владимир Путин широколентова комуникационна система за предаване на сигнали към дронове извън зоните на покритие на наземните мрежи", заяви Дмитрий Баканов, ръководител на държавната корпорация, в отговор на въпрос на ТАСС.

Той добави, че системата се създава с помощта на частни инвеститори, което ще намали тежестта върху бюджета на Русия.