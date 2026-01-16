Руският научно-производствен център „Ушкуйник“, известен с оптичния FPV дрон „Князь Вандал Новгородский“, работи по разработването на собствен баражиращ боеприпас, който би могъл да работи с FPV дронове от тяхното производство на бойното поле, съобщиха руските пропагандни медии тази информация с позоваване на генералния конструктор на научно-производствения център „Ушкуйник“, съобщава военното издание Defense Express.

Сред подробностите относно тактико-техническите характеристики е известно само, че далечината му на полет трябва да достигне повече от 50 км. „Сценарият на приложение е подобен на вече доказалия се на фронта Lancet“, отбелязва генералният конструктор на компанията производител. Включително FPV дронът „Prince Vandal“ ще действа като ретранслатор за новите барражиращи боеприпаси.

Възможно е подобно взаимодействие вече да е отработено със същия „Ланцет“, докато от Научно-технологичния център Ушкуйник подчертават, че изграждат собствена екосистема от безпилотни летателни апарати от различни видове.

Така че, освен FPV дрона „Принц Вандал“, вражеската компания наскоро пусна в масово производство дрона „Принц Пророчески Олег“ - това е разузнавателен дрон; обявена е работа за увеличаване на продължителността на полета, в момента тази цифра е 3,5 часа.

Също така, Научно-технологичният център Ушкуйник създава ударен дрон с реактивен двигател. Известно е, че той уж ще има скорост над 500 км/ч, така че можем да предположим, че е дрон със среден удар.

Освен това, по-миналата година, същият NCC обяви началото на работа по зенитни FPV дронове, базирани на изкуствен интелект. Освен всичко друго, бяха разгледани и варианти за дронове с „мрежи“ за прихващане на украински дронове.

