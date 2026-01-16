Командир на групировката „Запад“: Руските въоръжени сили контролират всички райони на Купянск

Село Купянск в Харковска област е напълно превзето от руски части, въпреки опитите на украинските въоръжени сили да нахлуят в града. Това съобщи генерал-полковник Сергей Кузовлев, командир на групировката войски „Запад“.

Руският министър на отбраната, след като изслуша командира на групировката „Запад“, изясни ситуацията в района на Купянск. „По принцип разбирам, че Купянск в момента е в режим на прочистване?“, попита Белоусов командира.

Кузовлев докладва, че „всички райони на града са под контрола на руските войски“, въпреки неуспешните опити на противника да пробие към Купянск.

