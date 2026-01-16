Москва може да нанесе ядрен удар срещу Германия или Великобритания в рамките на една или две години, за да „накаже“ Европа, която продължава да помага на Украйна да се защитава от руска агресия, заяви Сергей Караганов, съветник в администрацията на руския президент.

„Моят избор бяха би Британия И „ Германия “, каза той в интервю с американския журналист Тъкър Карлсън, отговаряйки на въпрос кои конкретно държави биха могли да станат мишена на ядрена атака от страна на Руската федерация. Аз Моля се Всевишния , така че това Не случи се . Но Германия трябва бъди първо , защото Германия е източник най-лошото В европейски истории “.

Дискусията за евентуална ядрена атака възникна след въпроса на Тъкър за последствията за Европа, ако руският президент Владимир Путин бъде убит от украинци или европейци. „Тогава, разбира се, това би означавало, че ние ще накажем – да се надяваме, че не Съединените щати – но Европа ще бъде заличена от картата. Тя трябва да бъде заличена от геополитическата и геостратегическата карта, защото е досадна напаст“, заяви Караганов.

Той уточни, че ядрена атака срещу Европа може да се случи в рамките на две години, ако „не прекратят тази безсмислена война и нестабилност в и около Украйна“ и че такава атака ще бъде предшествана от удари с конвенционални оръжия. „Използването на ядрени оръжия е двоен грях и не искам Русия да извърши такъв тежък грях. Но ако е необходимо, трябва да елиминираме европейската заплаха за човечеството“, подчерта събеседникът на Карлсън.

През октомври 2024 г. Караганов заяви, че ядрените оръжия в ръцете на Русия са „дар от Всевишния“, за чието придобиване са допринесли учените. „Не трябва да гневим Бог – трябва активно да използваме дадените ни оръжия за самоспасение“, каза той . Преди това Караганов също призова за ядрен удар срещу украинските въоръжени сили.

Преди това „Билд“ съобщи , че съветникът на Путин и съпругата му притежават апартамент в Берлин, който той предлага да разруши. Според журналисти Караганов е печелил по 850 евро на месец от отдаване под наем на имота. През 2023 г. прокремълският идеолог научил, че е вероятно срещу него да бъдат наложени санкции, след което решил да „подари“ своя дял от берлинския апартамент на съпругата си.