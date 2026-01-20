Американският отговор на руските ракети „Циркон“: USS Zumwalt се очертава като първият надводен кораб, въоръжен с хиперзвуково оръжие

Очаква се първият кораб от този клас, USS Zumwalt (DDG-1000), да бъде реактивиран и да напусне сухия док още през 2026 г. Това на практика ще даде на ВМС на САЩ собствен отговор на руските хиперзвукови ракети „Циркон“, пише военното издание Defense Express.

Според NavalNews , тези подробности бяха разкрити по време на панелна дискусия с участието на програмния мениджър капитан Клинт Лоулър. Всички основни модернизационни работи по кораба бяха завършени през 2025 г., като ракетните установки Advanced Payload Module бяха инсталирани през ноември същата година.

В продължение на три години в сух док, и двете 155-милиметрови усъвършенствани оръдейни системи (AGS) бяха демонтирани от Zumwalt. Предната оръдейна установка беше заменена с пускови установки за хиперзвукови ракети CPS (Conventional Prompt Strike), а пространството, освободено от второто оръдие, беше предназначено за други, неразкрити цели.

Настоящият план включва рестартиране на всички бордови системи, след което ще започнат тестовете на новите оръжия. Преди това се очакваше подобни тестове да започнат не по-рано от 2027 или дори 2028 г. , но остава неясно дали този график вече е преразгледан.

Както отбелязва Defense Express, след като работата по USS Zumwalt приключи, ВМС на САЩ ще получат първия си надводен боен кораб, въоръжен с хиперзвукови оръжия. Това ще представлява първия оперативен отговор на Вашингтон на руските ракети „Циркон“ в морето.

Същата модернизация е планирана и за другите два разрушителя от този клас: USS Michael Monsoor (DDG-1001) и USS Lyndon B. Johnson (DDG-1002). Работата по последния вече е в ход, като оръдията и другото несъществено оборудване вече са премахнати. Междувременно, Michael Monsoor привлече вниманието миналата година заради видимо износеното си състояние.

Забележително е, че пусковите установки, инсталирани на Zumwalt, са идентични с тези, използвани на ядрените подводници клас Вирджиния в конфигурация Block V.

През 2025 г. ВМС на САЩ поръчаха и следващата версия на тези подводници - Block VI.

По този начин, тази програма представлява не само превъоръжаване на разрушители, но и възможност за тестване на нови хиперзвукови ракети и свързани с тях системи. Този подход би трябвало да помогне за намаляване на рисковете при интегрирането на подобни оръжия на други платформи в бъдеще.