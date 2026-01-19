Аржентински микросателит отива в космоса заедно с лунната мисия на NASA

Аржентински микросателит ще бъде изстрелян в космоса заедно с лунната мисия Artemis II на Националната администрация по аеронавтика и изследване на космоса (НАСА) на САЩ, съобщи офисът на президента на южноамериканската република Хавиер Милей.

"По време на изстрелването ще бъде разположен аржентинският микросателит Atenea на Националната комисия по космически дейности, разработен съвместно с аржентинската компания VENG и с участието на Аржентинския институт по радиоастрономия, Националната комисия по атомна енергия, Националния университет в Ла Плата, Националния университет в Сан Мартин и Инженерния факултет на Университета в Буенос Айрес", се казва в доклада.

Микросателитът ще бъде разположен на 70 000 километра от Земята, рекордно разстояние за аржентински спътници. "В космоса Atenea ще измерва радиация в дълбоки орбити, ще тества компоненти за космически приложения, ще получава GPS данни за геостационарни трансферни орбити и ще тества комуникационни канали на дълги разстояния", се казва в доклада, цитиран от ТАСС.