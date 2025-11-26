Защо NASA отложи първото излизаме на жена в космоса?

95% от българите са доволни от заплатата си. Допитването е направено сред 240 човека пред Народното събрание.

***

- Маро, какво падна от леглото тази нощ, ма?

- Нощницата ми!

- А що с такъв трясък?

- Не я бях съблякла!

***

Как да спечелите всяка една жена:

- Ако е умна, и кажи, че е красива.

- Красива ли е, кажи, че е умна.

- А, ако е умна и красива, и кажи, че е отслабнала.

***

- Скъпи, пусни ме под юргана. Студено ми е.

- С гащи не може. Тук има дрескод!

***

- Дядка, къде в това село продават ракия?

- Ееей оная църква виждаш ли я?

- Да!

- Навсекъде, освен в нея...

***

Жената е като чиновника и рушвета.

Отначало:

- Ама моля Ви се, не така, недейте!

После:

- Еее, само толкова ли?

***

Жена към мъжа си:

- Днес стават точно 18 години, откакто ме нарече "злопаметна."

***

В метрото, срещу възрастна жена сяда младо момиче. И двете и ръце са татуирани с надписи с йероглифи. Госпожата втренчено разглежда татуировките:

- Какво, бабче, не си ли виждала татуировки? -пита кифлата.

А, виждала съм... десет години съм живяла в Китай. Преводач съм. И за това се чудя, защо по ръцете ти пише "Консумирай охладено, поръсено с копър и чесън".

***

Блондинка и гаджето пернишки голфаджия се возят.

- Мила, я си подай главата през прозореца и виж дали ми работи мигачът?

- Да, не, да, не, да, не, да, не…

***

Учителката пита:

-Коя е фамилията на автор, която започва с К и завършва с В?

Иванчо казва: Каралийчев!

-Не, Каравелов, но ми харесва начина ти на мислене!

-Коя е фамилията на автора, която започва с В и завършва на В?

-Вазов - отговаря Иванчо.

-Не, Вапцаров, но ми харесва начина ти на мислене!

След часа Иванчо пита госпожата:

-Кой е авторът, чиято фамилия започва с Х в средата има У, а в края Й.

Госпожата го завежда при директора, а Иванчо казва:

- Аз ви питах за Хемингуей, но ми харесва начинът ви на мислене!

***

Седи си на пътя котенце. Минава крава и му казва:

- Я, какво си мъничко, пък вече си с мустаци.

Котенцето отговорило:

- А ти каква си голяма, пък си без сутиен!

***

Мразя, когато кача 15 кг за роля и после се сетя, че не съм актьор.

***

Телефонът звъни в дома на наскоро оженил се лекар. Негови колеги го канят за игра на карти. След разговора той казва на младата си съпруга:

- Спешен случай!

- Сериозно ли е?

- Много! Трима лекари вече са там!

***

Важно съобщение от пресцентъра на МВР:

Ако сте в София, въздържайте се от израза "Пали колата и идвай!"...

***

Между приятели:

– Накратко – тя ми се обясни в любов.

– А ти?

– Престорих се на умрял...

***

- Постиш ли ?- Разбира се , днес имам три поста във Фейсбук

***

Семейство в хотел:

- Стая за една вечер - иска мъжът.

- Късметлийка сте - казва рецепционистката към жената, - обикновено наема стая за час.

***

- Госпожице, в магазина не се пуши!

- Е,нали си купих цигарите от вас?

-То, ние и презервативи продаваме...

***

Викам на жената: - Нищо не ти стои добре като се облечеш..

А тя на мене: - На теб пък като се съблечеш

***

NASA отложи първото излизаме на жена в космоса - нямала какво да облече

***

- Скъпа, за Коледа ще ти купя ушанка.

- Това пък от какъв зор?

- Да не ти мръзнат ушите, като ровиш нощем в хладилника

***

Жена към съпруга си:

- Може ли да ми обясниш защо на телефона ти има клипове с голи жени?

- По погрешка е - на теб не ти ли се е случвало вместо да снимаш, да правиш видео?

***

Пич пита блондинка:

- Ще възразиш ли, ако пожелая да правим секс?

- Аз никога не съм го правила - отвърнала тя.

- Кое? Секс?

- Не, никога не съм възразявала

***

Петък вечер, перничанин пред входа на дискотека. Охраната го пита:

- Огнестрелно оръжие носиш ли?

- Не.

- Нож, бокс, винкел?

- Мии, не.

- Пущам та, ма на твоя отговорност.

***

Син отива при баща си и му казва:

-Тате, намерих пари за бензин за колата!

-Браво сине, но от къде?

-Продадох колата.

***

Една блондинка отива на конкурс и я питат:

- Коя от следните птици не си прави гнездо? Щъркел, кукувица, фазан?

- Кукувица! - уверено отговаря блондинката и взима наградата.

Нейна приятелка я пита:

- Е, ама много си умна! Как разбра, че е кукувицата?

- И дете знае, че кукувицата живее в часовника!

***

Блондинка отива на компютърен курс. Учителят казал:

- Пуснете компютрите!

Блондинката насочила мишката към монитора и казала:

- Това дистанционно не работи...

***

Алкохолик, пушач и обратен излизат от клиника за лекуване на зависимости. Преди да ги изпишат доктора им казал, че ако още веднъж се отдадат на порока си, ще умрат. На излизане, аколхоликът видял една кръчма, не издържал, влязал, изпил една чашка и умрял. Пушачът и обратният продължили, но пушачът видял на земята фас… и се спрял.

Обратният му казал: - Наведеш ли се и двамата умираме…