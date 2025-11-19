Какво е сода бикарнобат?

Любовна двойка в леглото:

- Може ли да те наричам Ева?

- Защо?

- Защото си ми първата.

- Е, щом съм ти първата, може, а аз ще те наричам Боинг.

- Защо Боинг?

- Защото си ми 747-ият.

***

Млада двойка седи в киното на последния ред.

- Скъпа, вече цял час седим тук, а ти още не си ме целунала нито веднъж!

- Как, нали преди малко ти направих френска любов!

- На мен ли?

***

Мъж седи и пише в Google:

“Как да разбера дали жена ми е вещица?”

И чува глас от кухнята:

- Не можеш ли просто да ме попиташ, скъпи?

***

Тя: Нямаш никакви женски косми по сакото си!

Той: Да, мила.

Тя: Мръсник! Почнал си да ми изневеряваш с плешиви жени!

***

ЗНАЕТЕ ЛИ, ЧЕ:

За да има мир и любов в едно семейство, са необходими разбиране, уважение, толерантност и два компютъра.

***

15-ти септември. В пълен училищен двор влиза гиздав циганин, водейки за ръка сина си, още по-гиздав фърфалак. Усмихната даскалица ги посреща:

- Вие за кой клас сте?

- Втори и пети.

***

Жена влиза в кухнята и вижда, че мъжът є дебне нещо с навит вестник в ръка.

- Какво правиш? - пита тя.

- На лов съм за мухи - отвръща той.

- И удари ли нещо?

- Две женски и една мъжка!

- Е, как пък ги разпозна? - учудва се жената.

- Двете бяха върху телефона, а едната върху кутийката с бира...

***

ЗНАЕТЕ ЛИ, ЧЕ:

Онанизмът - това е просто секс на бърза ръка.

***

- Познай колко зъба имам!

- Щом нормалните хора имат по 32, навярно ти имаш 16?

- Точно така, а в коя ръка?

***

ЗНАЕТЕ ЛИ, ЧЕ: В днешно време стационарните телефони служат най-вече за намиране на мобилния из дома.

***

Катаджия спира блондинка:

- Не ви работи мигачът, ще ви взема двайсет лева...

- Супер, за същото нещо в сервиза ми искаха петдесет...

***

ЗНАЕТЕ ЛИ, ЧЕ: Навикът да четете в процеса на акане може да прерасне в навик да акате в

процеса на четене.

***

Лекар преглежда пациент:

- Нещо не ми харесвате...

- Абе, докторе, и ти не си пръв красавец...

***

Един човек се прибирал у дома и заварил жена си на калъп с любовник. Възмутено попитал, по-скоро изкрещял:

- Абе, какво правите вие тука, бе?

А жена му се притиснала още повече към любовника:

- Казах ли ти, че е доста тъп?

***

Веднъж баба и внук си объркаха таблетките.

Внукът заспа на опашката пред фейс-контрола.

Призори бабата усърдно продължаваше да плете вече 8-метровия чорап.

***

Какво се случва, когато играят “Челси” и “Милан”?

Двама милиардери наблюдават как на терена търчат 22-та милионери.

***

Млад мъж закъснява за среща и трескаво търси място за паркиране в центъра. Отчаян, той

отваря страничното стъкло, поглежда към небето и казва: “Господи, ако ми намериш място

за паркиране, ще откажа пиенето и ще ходя на църква всяка неделя”. В този миг една кола

точно пред него потегля и освобождава място. Младежът бързо подава глава и се провиква

към небето: “Остави, остави, аз вече си намерих...”

***

Младеж, девойка и мъж пътуват в едно купе на влака.

Девойката е страшно секси, облечена с минипола и дълбоко деколте. Тя се опитва да

привлече вниманието на младежа, питайки го какво чете. Но той не й обръща внимание -

даже на поканата да отидат до вагон-ресторанта. Накрая тя излиза сама от купето. Веднага

щом затваря вратата, мъжът казва на младежа:

- Ти в ред ли си? Тя ти се натиска! Аз така се възбудих, че бих изчукал и куче!

Младежът палаво му се усмихнал: Бау, бау.

***

Приятели разговарят:

- Аз не бях спал с моята жена преди сватбата. А ти?

- Ами-и-и, не помня вече... как є беше името?

***

Катаджия спира кола и забелязва, че шофьорът е пъхнал две книги под мишниците си.

- Какви са тези книги? - пита той.

- Законът за движение по пътищата и Наказателно-процесуалният кодекс.

- Хм, а това, дето виси на врата ви, какво е - пита пак старшината.

- Микрофон - нашият разговор в момента се записва.

- А видеокамера случайно да имате включена? - пита служителят на реда.

- Не, вижте, видеокамера нямам...

Катаджията с широка усмивка му показва среден пръст:

- Ами приятен път тогава...

***

Каква е разликата между една фирма и едно дърво с маймуни?

Няма разлика. Маймуните, които са горе и гледат надолу, виждат само ухилени физиономии.

Маймуните, които са долу и гледат нагоре, виждат само задници.

***

“Животът едва започва след 50”, помисли си той и си поръча още петдесет грама водка.

***

Той и тя. Тя:

- Аз дойдох при теб от приказките.

- Какви приказки?

- От добрите приказки...

- Изгониха те, а?

***

- Келнер, сода бикарнобат, моля!

- Бикарноба-а-ат? Това пък какво е?

- Как какво? Една газирана вода и две карнобатски ракии!