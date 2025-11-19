Какво е сода бикарнобат?

Любовна двойка в леглото:
- Може ли да те наричам Ева?
- Защо?
- Защото си ми първата.
- Е, щом съм ти първата, може, а аз ще те наричам Боинг.
- Защо Боинг?
- Защото си ми 747-ият.
***
Млада двойка седи в киното на последния ред.
- Скъпа, вече цял час седим тук, а ти още не си ме целунала нито веднъж!
- Как, нали преди малко ти направих френска любов!
- На мен ли?
***
Мъж седи и пише в Google:
“Как да разбера дали жена ми е вещица?”
И чува глас от кухнята:
- Не можеш ли просто да ме попиташ, скъпи?
***
Тя: Нямаш никакви женски косми по сакото си!
Той: Да, мила.
Тя: Мръсник! Почнал си да ми изневеряваш с плешиви жени!
***
ЗНАЕТЕ ЛИ, ЧЕ:
За да има мир и любов в едно семейство, са необходими разбиране, уважение, толерантност и два компютъра.
***
15-ти септември. В пълен училищен двор влиза гиздав циганин, водейки за ръка сина си, още по-гиздав фърфалак. Усмихната даскалица ги посреща:
- Вие за кой клас сте?
- Втори и пети.
***
Жена влиза в кухнята и вижда, че мъжът є дебне нещо с навит вестник в ръка.
- Какво правиш? - пита тя.
- На лов съм за мухи - отвръща той.
- И удари ли нещо?
- Две женски и една мъжка!
- Е, как пък ги разпозна? - учудва се жената.
- Двете бяха върху телефона, а едната върху кутийката с бира...
***
ЗНАЕТЕ ЛИ, ЧЕ:
Онанизмът - това е просто секс на бърза ръка.
***
- Познай колко зъба имам!
- Щом нормалните хора имат по 32, навярно ти имаш 16?
- Точно така, а в коя ръка?
***
ЗНАЕТЕ ЛИ, ЧЕ: В днешно време стационарните телефони служат най-вече за намиране на мобилния из дома.
***
Катаджия спира блондинка:
- Не ви работи мигачът, ще ви взема двайсет лева...
- Супер, за същото нещо в сервиза ми искаха петдесет...
***
ЗНАЕТЕ ЛИ, ЧЕ: Навикът да четете в процеса на акане може да прерасне в навик да акате в
процеса на четене.
***
Лекар преглежда пациент:
- Нещо не ми харесвате...
- Абе, докторе, и ти не си пръв красавец...
***
Един човек се прибирал у дома и заварил жена си на калъп с любовник. Възмутено попитал, по-скоро изкрещял:
- Абе, какво правите вие тука, бе?
А жена му се притиснала още повече към любовника:
- Казах ли ти, че е доста тъп?
***
Веднъж баба и внук си объркаха таблетките.
Внукът заспа на опашката пред фейс-контрола.
Призори бабата усърдно продължаваше да плете вече 8-метровия чорап.
***
Какво се случва, когато играят “Челси” и “Милан”?
Двама милиардери наблюдават как на терена търчат 22-та милионери.
***
Млад мъж закъснява за среща и трескаво търси място за паркиране в центъра. Отчаян, той
отваря страничното стъкло, поглежда към небето и казва: “Господи, ако ми намериш място
за паркиране, ще откажа пиенето и ще ходя на църква всяка неделя”. В този миг една кола
точно пред него потегля и освобождава място. Младежът бързо подава глава и се провиква
към небето: “Остави, остави, аз вече си намерих...”
***
Младеж, девойка и мъж пътуват в едно купе на влака.
Девойката е страшно секси, облечена с минипола и дълбоко деколте. Тя се опитва да
привлече вниманието на младежа, питайки го какво чете. Но той не й обръща внимание -
даже на поканата да отидат до вагон-ресторанта. Накрая тя излиза сама от купето. Веднага
щом затваря вратата, мъжът казва на младежа:
- Ти в ред ли си? Тя ти се натиска! Аз така се възбудих, че бих изчукал и куче!
Младежът палаво му се усмихнал: Бау, бау.
***
Приятели разговарят:
- Аз не бях спал с моята жена преди сватбата. А ти?
- Ами-и-и, не помня вече... как є беше името?
***
Катаджия спира кола и забелязва, че шофьорът е пъхнал две книги под мишниците си.
- Какви са тези книги? - пита той.
- Законът за движение по пътищата и Наказателно-процесуалният кодекс.
- Хм, а това, дето виси на врата ви, какво е - пита пак старшината.
- Микрофон - нашият разговор в момента се записва.
- А видеокамера случайно да имате включена? - пита служителят на реда.
- Не, вижте, видеокамера нямам...
Катаджията с широка усмивка му показва среден пръст:
- Ами приятен път тогава...
***
Каква е разликата между една фирма и едно дърво с маймуни?
Няма разлика. Маймуните, които са горе и гледат надолу, виждат само ухилени физиономии.
Маймуните, които са долу и гледат нагоре, виждат само задници.
***
“Животът едва започва след 50”, помисли си той и си поръча още петдесет грама водка.
***
Той и тя. Тя:
- Аз дойдох при теб от приказките.
- Какви приказки?
- От добрите приказки...
- Изгониха те, а?
***
- Келнер, сода бикарнобат, моля!
- Бикарноба-а-ат? Това пък какво е?
- Как какво? Една газирана вода и две карнобатски ракии!