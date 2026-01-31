Каква заповед издал лъвът на горските животни?

Питат Иванчо:

- Кой край на въжето трябва да се хвърли на давещ се политик?

- И двата - отговаря той.

***

Двама английски джентълмени отиват да залагат на конни надбягвания.

- Джон - предложил единият, - нека всеки каже колко пъти прави секс на седмица и да заложим на коня с номер, който се образува от двете цифри.

Другият приел с думите:

- Олрайт, значи моята цифра е 7. Приятелят му се изпъчил и заявил:

- А моята е 8!

Заложили на кон номер 78. Победител обаче излязъл кон номер 11.

- Джон - отронил първият джентълмен, - ако бяхме казали истината, щяхме да спечелим доста пари...

***

И се яви в нощта на Рождество ангел при юношата. И каза ангелът:

- Ще ти изпълня едно желание. Избирай: богатство, мъдрост или любов...

И юношата избра мъдростта. Изпълни ангелът желанието, дари го с мъдрост и го попита:

- Какво ще кажеш сега, премъдри?

И каза Премъдрият:

- Трябваше да избера парите!

***

– Скъпи, гледам „Красавицата и Звяра“…

– И какво?

– Ако ти беше звяр, аз пак щях да те обичам!

– Аз също щях да те обичам, ако беше красавица…

***

На трима заслужили генерали от САЩ предстои пенсиониране. Сенатът обаче решава, че стандартната пенсия е малка за техния огромен принос и размерът й трябва да се определи по някакъв нестандартен начин. "Вижте - става един сенатор, - те са високи, снажни мъже. Нека всеки от тях каже коя част от тялото му иска да измерим, а след това получения резултат в сантиметри ще умножим в хиляди долари." Сенатът гласува единодушно "за".

Влиза първият генерал. "Искам да ме измерите от темето до нокътя на палеца на крака", казва той. Войник с рулетка сваля мярката - 188 см. "$188 000 годишна пенсия", постановява Сенатът.

Вторият генерал плахо пита: "А може ли да си вдигна ръцете?". "Но проблъм, сър", казва комисията. Мерят - 238 см, и определят съответната пенсия.

Влиза третият генерал и казва: "А на мен искам да ми измерите разстоянието от върха на оная ми работа до топките!".

Сенаторите са озадачени, но приемат. Генералът смъква гащите, войникът с рулетката поставя началото й на върха на генералския пенис, но след секунда изненадано запитва: "Но къде са топките ви, сър?" "Във Виетнам, синко", спокойно отвръща генералът.

***

Лъвът издал заповед горските животни да не пият и който пие, ще бъде изяден.

На другия ден лъвът чува пиянски песни и намира зайчето пияно.

Лъвът:

– Зайо, ще те изям. Издадох заповед!

Зайчето:

– Моля те, не ме изяждай, обещавам, че повече няма да пия.

На следващия ден лъвът пак чува пиянски песни и пак намира зайчето пияно.

– Е, Зайо, вече ще те изям, няма прошка.

– Моля те, вече няма да пия, за последно беше.

На третия ден лъвът пак чува пиянски песни и побеснял намира зайчето в гьола.

– Зайо, вече няма прошка, изяждам те на секундата.

Зайчето (с пиянски глас):

– Лъвчо, ти нали издаде заповед горските животни да не пият?

– Да.

– Е, ние рибите какво общо имаме с тая работа?

***

– Дядо, ти имаш ли зъби?

– Не, чадо мое, нямам.

– Тогава подръж ми моля те сандвича, да отида да си взема майонеза.

***

Младеж натиска девойка

- Аз още от първия ден не давам - отблъсва го тя.

- Че тогава поне вземи - не се отказва той.

***

– Какво толкова не ви харесва в тази наденица? – пита келнерът.

– Краищата й – отвръща клиентът.

– Но всяка наденица си има краища!

– Да, но тези тук са съвсем близко един до друг!

***

Мъж вижда странна погребална процесия: две катафалки една след друга, зад тях върви мъж с питбул на каишка, а зад него в индийска нишка се точат 40-50 човека.

Той се доближава до мъжа и му казва:

- Вижте, знам, че не е най-подходящият момент, но що за погребение е това?

- Ами - отвръща му мъжът - имах зла жена и когато тя ме нападна, кучето скочи и я удуши. Тъщата се опита да й помогне, но то сдави и нея... и така.

- А мога ли да взема кучето назаем за един ден? - попитал мъжът.

- Наредете се на опашката - отвърнал му опечаленият.

***

Един се жени за бившата жена на приятеля си.

Срещат се двамата в една кръчма и се разговарят.

- Е, как е "втората употреба"?

- Много добре. То само отвън беше малко употребявана. Отвътре си е чисто нова.

***

- Два хотдога, моля. Единият с горчица, другият без.

- Кой от двата да е с горчица?