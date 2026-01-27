Как Асан обяснява на Айше както е неутронна бомба

- И?

- Ми-и-и...

- Да-а-а, бе!

- А, не бе-е-е!

- Е-е-е...

- Е, я!

***

Тя, след първа среща:

- Ще се радвам, пак да вечеряме...

- Още ли си гладна, ма?!

***

- Скъпа, имам чувството, че снощи заспа по време на секса.

- Ми понеже ти имам пълно доверие, мило...

***

Малко момче на телефона:

- Ало, нафта имате ли?

- Тука е сладкарницата, бе, идиот.

- А кисело мляко имате ли?

- Имаме, да!

- А за нафтови печки става ли?

***

Момиченце отива в кварталната бакалия. Едвам подавайки се над плота с тънко гласче

задава въпрос:

- Леличко-о-о, ще може ли да ми дадеш четири бирички-и-и?

Магазинерката се навежда, поглежда го многозначително и му казва:

- Аз мисля, че няма да можеш да ги носиш, моето момиченце.

Вече доста по-уверено момиченцето отвръща:

- А, то и аз това се чудя, дали да не жулна две още тука...

***

- Татко, Тихият океан непрекъснато ли е тих?

- Не можеш ли да ме попиташ нещо по-умно?

- Добре. От какво е умряло Мъртво море?

***

Художник пазари млада циганка да дойде да му почисти ателието.

- А има ли наблизо сладкарница? - пита момичето.

- Мисля, че няма…

- Няма да стане тогава…

- Но защо?

- Ако дойда при теб, първо ще ти почистя. После ще поискаш да ти гледам на ръка. След

като покаже ръката ти, че те чака нещастна любов, ще поискаш да те утеша. Сърцето ми е

меко, няма да мога да откажа, а винаги след това ми се прияжда нещо сладко…

***

Асан се връща от профсъюзно събрание Айшето го пита:

- Асане, за какво ви говориха толкова, бе?

- Ами имаше две теми: едната за икономическата реформа, другата за неутронната бомба.

- Ами я обясни ми и на мен да не съм толкова проста.

- Абе, аз знам че си проста, и така, по-простичко ще ти обясня. Виж сега, ние сме тук и

на масата има баница. Значи неутронната бомба е едно оръжие дето, като падне, ние

изчезваме, а баницата остава.

- Аха, - рекла Айше, разбирам. - Ами какво е туй икономическа реформа?

- Ами обратното, ма Айше - нас ни има, а баница няма.

***

Между съученици:

- Какво е първото нещо, което си казал?

- А бе, я се разкарай!

- А аз съм казал "мама".

***

Майка вика на детето си от балкона:

- Иванчо, не бий Петърчо, ще се изпотиш!

***

Блондинка си кара колата из града и на един светофар малко циганче почиства предното

стъкло на колата. Платила му едно левче, но на следващия светофар гледа пак същото

циганче и пак чисти! Когато видяла циганчето и на третия светофар отворила стъклото и

го попитала:

- Ще ти дам десет лева, ако ми кажеш как успяваш да си преди мен на всеки светофар?

- Како, ако ми дадеш двайсе лева, ще ти кажа как да излезеш от кръговото...

***

Пациент се оплаква на психиатъра си:

- Докторе, всяка нощ сънувам, че ме гони едно страшно чудовище.

- Ами що не вземеш да го разкараш по дяволите?

- Как?

- Кажи му да ходи другаде.

- Къде?

- Къде, къде… Няма значение, кажи му каквото ти дойде наум.

Вечерта докторът ляга да спи. Изпод кревата му се измъква неописуемо страшилище:

- Докторе, пратиха ме при теб…

***

- Помогнете ми, докторе, отчаяна съм! Мъжът ми пуска колелца дим!

- Що за глупости? И аз правя така като пуша!

- Може би са глупости, но мъжът ми не пуши…

***

- Докторе, благодаря ви, че ме излекувахте от манията ми за величие! Сега аз съм човек

с феноменална, невероятна, фантастична, ненадмината скромност!

***

Директорът на цирка обикаля из района и какво да види – дресьорът играе шах с един от конете.

– Бре! Кон да играе шах! Невиждано! Той трябва да е много интелигентен.

– Ами, интелигентен! Водя го с 3:2.

***

Когато Пешо разбра колко много пари има любовникът на жена му, спря да мисли за себе си като за рогоносец – вече се чувстваше като вълшебен еднорог, направил и невъзможното, семейството му да е добре.

***

Между манекенки:

– Би ли се съгласила да станеш жена на онази мутра?

– Бих се съгласила да стана негова вдовица.

***

Художник се оплаква на приятел:

– Рисувам нещо два дена и не мога да го продам за две години...

–Опитай се да рисуваш нещо две години и след това ще го продадеш за два дни!