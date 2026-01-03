Какво прави готината секретарка?

- Пешо, защо си толкова тъжен?

- Абе, какво да ти кажа, влизам вчера в трамвая, гледам - седи една такава прекрасна девойка. Млада, крака два метра, големи цици, абе просто да паднеш. Взех, че и намигнах...

- И тя? - Ами стана и ми отстъпи мястото...

***

Блондинка и гаджето пернишки голфаджия се возят.

- Мила, я си подай главата през прозореца и виж дали ми работи мигачът?

- Да, не, да, не, да, не, да, не...

***

Учителката пита:

- Коя е фамилията на автор, която започва с К и завършва с В?

Иванчо казва: Каралийчев!

- Не, Каравелов, но ми харесва начина ти на мислене!

- Коя е фамилията на автора, която започва с В и завършва на В?

- Вазов - отговаря Иванчо.

- Не, Вапцаров, но ми харесва начина ти на мислене!

След часа Иванчо пита госпожата:

- Кой е авторът, чиято фамилия започва с Х в средата има У, а в края Й.

Госпожата го завежда при директора, а Иванчо казва:

- Аз ви питах за Хемингуей, но ми харесва начинът ви на мислене!

***

Седи си на пътя котенце. Минава крава и му казва:

- Я, какво си мъничко, пък вече си с мустаци.

Котенцето отговорило:

- А ти каква си голяма, пък си без сутиен!

***

Мразя, когато кача 15 кг за роля и после се сетя, че не съм актьор.

***

Телефонът звъни в дома на наскоро оженил се лекар. Негови колеги го канят за игра на карти. След разговора той казва на младата си съпруга:

- Спешен случай!

- Сериозно ли е?

- Много! Трима лекари вече са там!

***



Двама шефове си говорят.

- Какво прави готината ти секретарка?

- Уволних я. Извъртя ми страхотен номер. Един ден влизам в кабинета, а тя ме посреща с “Имам изненада за вас” - и излезе. След малко се появява цялата ми дирекция на вратата, носят цветя, бонбони, коняци... Скандират: “Честит рожден ден, господин директор”...

- Е какво лошо има в това?

- Ами аз вече се бях съблякъл!

***

Тийнейджърът Иванчо влязъл в аптеката и поискал книгата за похвали и оплаквания. Започнал да пише оплакване: “Презервативите, които се продават в тази аптека, са абсолютно негодни - всичките се късат!”. В това време Иванчо усетил, че някой го потупва по рамото. Обърнал се и вижда един старец. Дядото му казал: “Пиши, синко, пиши - не само се късат, ами се и огъват”.

***

- Жоре, и къде се запозна с това момиче?

- Как къде? Под стария фар в Несебър!

- Е, тоя фар не работеше ли, бе?

***

Изпратили блондинка в космоса с две кучета. От земята им се обадили:

- Шаро.

- Бау!

- Шаро, натисни зеленото копче!

Шаро натиснал зеленото копче.

- Рекс.

- Бау!

- Рекс, натисни синьото копче!

Рекс натиснал синьото копче.

- Блонди.

- Бау!

- Не ми лай, а нахрани кучетата и не пипай нищо!

***

Семейство в хотел:

- Стая за една вечер - иска мъжът.

- Късметлийка сте - казва рецепционистката към жената, - обикновено наема стая за час.

- Госпожице, в магазина не се пуши!

- Е, нали си купих цигарите от вас?

- То, ние и презервативи продаваме...

***

Викам на жената: - Нищо не ти стои добре като се облечеш..

А тя на мене: - На теб пък като се съблечеш

***

NASA отложи първото излизаме на жена в космоса - нямала какво да облече

***

Жена към съпруга си:

- Може ли да ми обясниш защо на телефона ти има клипове с голи жени?

- По погрешка е - на теб не ти ли се е случвало вместо да снимаш, да правиш видео?

***

Пич пита блондинка:

- Ще възразиш ли, ако пожелая да правим секс?

- Аз никога не съм го правила - отвърнала тя.

- Кое? Секс?

- Не, никога не съм възразявала.

***

Петък вечер, перничанин пред входа на дискотека. Охраната го пита:

- Огнестрелно оръжие носиш ли?

- Не.

- Нож, бокс, винкел?

- Мии, не.

- Пущам та, ма на твоя отговорност.

***

Син отива при баща си и му казва:

- Тате, намерих пари за бензин за колата!

- Браво сине, но от къде?

- Продадох колата.

***

Една блондинка отива на конкурс и я питат:

- Коя от следните птици не си прави гнездо? Щъркел, кукувица, фазан?

- Кукувица! - уверено отговаря блондинката и взима наградата.

Нейна приятелка я пита:

- Е, ама много си умна! Как разбра, че е кукувицата?

- И дете знае, че кукувицата живее в часовника!

***

Казах на фризьора ми "Както винаги," обаче изглежда е разбрал: "Убих един човек и трябва да започна нов живот в Парагвай".

***

Ако днес обявим война на Германия, до 24 часа ни превземат, от петък минималната заплата става 1200 евро и до 2 месеца магистрала "Тракия" е оправена. Само казвам…

***

.

- Мамо, да си виждала костенурката ми Гошо?

- Чукат орехи с баща ти на терасата.