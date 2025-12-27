Що е то когато жена заспи с лице в салатата?

Една блондинка пита друга:

- За какво мечтаеш?

- Мечтая Дядо Коледа да ми подари сто хиляди долара.

- А защо не милион?

- Е, милион не е реално.

***

Краят на работния ден в голяма търговска банка. Чистачката плахо чука на вратата на директора:

- Господин директор, искам да ви помоля, ако е възможно, да ми оставите ключа от трезора.

- Лельо Иванке, ти нещо не си добре! Как така ще ти оставя ключа от трезора?! Та там са най-ценните ми документи.

- Ами, добре. Щом не може - не може. Обаче да знаете, че вече ми писна да отключвам с кламер, за да измия пода вътре...

***

Мъж към приятелката си:

- Ако не се омъжиш за мен, ще се обеся пред дома ти...

- Стига глупости, нали знаеш баща ми колко мрази да висиш пред нас!

***

Известни и неизвестни факти за Чък Норис:

· Чък Норис хвърли граната и уби 50 човека. После гранатата избухна.

· Gmail акаунтът на Чък Норис - [email protected].

· Чък Норис спечелил “Тур дьо Франс” с велоергометър!

· На Чък Норис всичките му зъби са мъдреци.

· Малките деца гледат под леглата си и в гардероба за чудовища преди да заспят. Чудовищата гледат под леглата си за Чък Норис...

· Чък Норис може да пие вода от чешмата на екс.

· Чък Норис е участвал във всички серии на “Междузвездни войни”. Той играл Силата.

· На Чък Норис каубойските ботуши са направени от истински каубои.

· Само Чък Норис може да натисне Ctrl + Ald + Del с един пръст!

· Чък Норис има меча кожа пред камината. Мечката не е мъртва, просто я е страх да мръдне.

***

Българин и швейцарец спорят кой език е по-труден:

- Ние - казал швейцарецът - пишем “их бин”, а произнасяме “иш бин”.

- А пък ние - гордо заявил българинът - пишем “какво”, а произнасяме “ъ”.

***

Час по география.

Учителят пита:

- Иванчо, коя африканска държава можеш да ми кажеш?

- Заебабве!

- Не е Заебабве, а Зимбабве! Какви африкански зверове има там?

- Ебирози...

- Не са ебирози, а носорози! А какви дървета има там?

- Ебибаби....

- Тъпак, не са ебибаби, а бабоеби... Пфу, диване, как ме обърка! Сядай си. Ебеница!

***

Пресконференция на израелския национален отбор по тенис на маса. Треньорът казва:

- Господа, след тримесечно прекъсване нашият отбор възобнови тренировките!

Глас от залата:

- Значи все пак намерихте топчето?

***

Бизнесмен закъснява за ужасно важна бизнес среща, но не може да намери място за паркиране. Отчаян, поглежда небето:

- Господи, направи така, че да намеря място. Ще започна да си плащам данъците. Ще плащам осигуровки на служителите. Даже ще си върна всички дългове.

В този момент трясва мълния и по мистериозен начин една кола изчезва и освобождава място за паркиране. Мъжът поглежда пак към небето:

- А, зарежи, намерих място...

***

Три блондинки си говорят. Първата казва:

- Снощи хванах мъжа си за топките, а те студени.

Втората:

- Ама и на моя са му студени.

Третата:

- А аз, да си призная честно, въобще не обръщам внимание на тези неща.

На другия ден третата пристига на работа с огромна синина под дясното око.

***

Отишъл един човечец в магазина и казал:

- Искам 5 яйца, ама аз да си ги избера..

- Чакай бе - рекъл продавачът - как така ще си избираш?

- Ами така! Искам, като на избори, да си избера и яйцата!

- Така кажи, бе, мой човек! На ти 5 яйца - избирай си!

***

Когато мъж заспи с лице в салатата - това е свинщина. Когато жена заспи така - това било маска за лице!

***

Родителите 20 години правят от момчето мъж, за да може след това една жена за 20 минути да го направи на идиот.

***

Мъж се прибира. Звъни на вратата, но не му отварят. Изнервен от разни подозрения се засилва и разбива вратата. От спалнята излиза жена му по бельо и казва:

- Какво направи бе идиот?! Разби вратата! Добре че тука случайно има един дърводелец.

***

Парадоксът на писоара:

- Около него винаги е опикано, защото никой не се доближава. А никой не се доближава, защото около него винаги е опикано.

***

- Сине отиди да глешаш как баща ти боядисва коридора. Като пораснеш, ще му помагаш.

- Той няма ли да е свършил дотогава?

***

Ставайки в 3 посред нощ да пикая, заварих в кухнята жената да пази диета.

***

Събрали се двама евреи за вечеря, единият донесъл рецептата, другият - тавата...

***

Стара маймуна обяснява на млада какво е условен рефлекс:

- Виж сега, ще натисна този бутон, а онзи идиот с бялата престилка ще ни донесе по един банан.

***

Жени! Помнете! Вие не сте чистачки, съдомиячки, не сте готвачки, нито перачки... Вие сте ангелите на чистотата! Жрици на реда! Богини на уюта! Домът - това е вашия храм!