Кой обича всички хора, независимо от цвета на кожата и вероизповеданието им?

Детска площадка между блоковете. Чува се детски вик:

- Ма-а-амо-о-о-о!

Никой не отговаря.

По-силно:

- Мамо-о-о-о!

Пак никаква реакция.

Див крясък от който стъклата на прозорците започват да звънят:

- Мамо-о-о-о!

Майката се показва на терасата:

- Какво има, бе, що си се развикал?

- Я извикай татко!

***

След представление хор от шестима певци отишли да се почерпят. Когато тръгнали да се

прибират, диригентът казал:

– Чарли, ти ще караш. Прекалено си пиян, за да пееш с нас отзад.

***

Гатанка:

Той обича всички хора, независимо от цвета на кожата и вероизповеданието им. Кой е той?

а/ Дядо Коледа

б/ Христос

в/ крокодил

***

- Вчера жена ми избяга с Наско, най-добрия ми приятел.

- Ха! Че откога Наско въобще ти е приятел, че и най-добър?

- От вчера.

***

- Снощи тоя твоя приятел, дето ме запозна с него, ме нарече мръсница!

- Ау! И ти какво?

- Как какво? Изгоних го от леглото заедно с приятелчетата му.