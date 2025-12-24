Кой обича всички хора, независимо от цвета на кожата и вероизповеданието им?

Детска площадка между блоковете. Чува се детски вик:
- Ма-а-амо-о-о-о!
Никой не отговаря.
По-силно:
- Мамо-о-о-о!
Пак никаква реакция.
Див крясък от който стъклата на прозорците започват да звънят:
- Мамо-о-о-о!
Майката се показва на терасата:
- Какво има, бе, що си се развикал?
- Я извикай татко!
***
След представление хор от шестима певци отишли да се почерпят. Когато тръгнали да се
прибират, диригентът казал:
– Чарли, ти ще караш. Прекалено си пиян, за да пееш с нас отзад.
***
Гатанка:
Той обича всички хора, независимо от цвета на кожата и вероизповеданието им. Кой е той?
а/ Дядо Коледа
б/ Христос
в/ крокодил
***
- Вчера жена ми избяга с Наско, най-добрия ми приятел.
- Ха! Че откога Наско въобще ти е приятел, че и най-добър?
- От вчера.
***
- Снощи тоя твоя приятел, дето ме запозна с него, ме нарече мръсница!
- Ау! И ти какво?
- Как какво? Изгоних го от леглото заедно с приятелчетата му.