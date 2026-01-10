Какво ще стане ако днес обявим война на Германия?

- Пешо, защо си толкова тъжен?
- Абе, какво да ти кажа, влизам вчера в трамвая, гледам - седи една такава прекрасна девойка. Млада, крака два метра, големи цици, абе просто да паднеш. Взех, че и намигнах...
- И тя? - Ами стана и ми отстъпи мястото...
***
Блондинка и гаджето пернишки голфаджия се возят.
- Мила, я си подай главата през прозореца и виж дали ми работи мигачът?
- Да, не, да, не, да, не, да, не...
***
Учителката пита:
- Коя е фамилията на автор, която започва с К и завършва с В?
Иванчо казва: Каралийчев!
- Не, Каравелов, но ми харесва начина ти на мислене!
- Коя е фамилията на автора, която започва с В и завършва на В?
- Вазов - отговаря Иванчо.
- Не, Вапцаров, но ми харесва начина ти на мислене!
След часа Иванчо пита госпожата:
- Кой е авторът, чиято фамилия започва с Х в средата има У, а в края Й.
Госпожата го завежда при директора, а Иванчо казва:
- Аз ви питах за Хемингуей, но ми харесва начинът ви на мислене!
***
Седи си на пътя котенце. Минава крава и му казва:
- Я, какво си мъничко, пък вече си с мустаци.
Котенцето отговорило:
- А ти каква си голяма, пък си без сутиен!
***
Мразя, когато кача 15 кг за роля и после се сетя, че не съм актьор.
***
Телефонът звъни в дома на наскоро оженил се лекар. Негови колеги го канят за игра на карти. След разговора той казва на младата си съпруга:
- Спешен случай!
- Сериозно ли е?
- Много! Трима лекари вече са там!
***
Двама шефове си говорят.
- Какво прави готината ти секретарка?
- Уволних я. Извъртя ми страхотен номер. Един ден влизам в кабинета, а тя ме посреща с “Имам изненада за вас” - и излезе. След малко се появява цялата ми дирекция на вратата, носят цветя, бонбони, коняци... Скандират: “Честит рожден ден, господин директор”...
- Е какво лошо има в това?
- Ами аз вече се бях съблякъл!
***
Тийнейджърът Иванчо влязъл в аптеката и поискал книгата за похвали и оплаквания. Започнал да пише оплакване: “Презервативите, които се продават в тази аптека, са абсолютно негодни - всичките се късат!”. В това време Иванчо усетил, че някой го потупва по рамото. Обърнал се и вижда един старец. Дядото му казал: “Пиши, синко, пиши - не само се късат, ами се и огъват”.
***
- Жоре, и къде се запозна с това момиче?
- Как къде? Под стария фар в Несебър!
- Е, тоя фар не работеше ли, бе?
***
Изпратили блондинка в космоса с две кучета. От земята им се обадили:
- Шаро.
- Бау!
- Шаро, натисни зеленото копче!
Шаро натиснал зеленото копче.
- Рекс.
- Бау!
- Рекс, натисни синьото копче!
Рекс натиснал синьото копче.
- Блонди.
- Бау!
- Не ми лай, а нахрани кучетата и не пипай нищо!
***
Семейство в хотел:
- Стая за една вечер - иска мъжът.
- Късметлийка сте - казва рецепционистката към жената, - обикновено наема стая за час.
- Госпожице, в магазина не се пуши!
- Е, нали си купих цигарите от вас?
- То, ние и презервативи продаваме...
***
Викам на жената: - Нищо не ти стои добре като се облечеш..
А тя на мене: - На теб пък като се съблечеш
***
NASA отложи първото излизаме на жена в космоса - нямала какво да облече
***
Жена към съпруга си:
- Може ли да ми обясниш защо на телефона ти има клипове с голи жени?
- По погрешка е - на теб не ти ли се е случвало вместо да снимаш, да правиш видео?
***
Пич пита блондинка:
- Ще възразиш ли, ако пожелая да правим секс?
- Аз никога не съм го правила - отвърнала тя.
- Кое? Секс?
- Не, никога не съм възразявала
***
Петък вечер, перничанин пред входа на дискотека. Охраната го пита:
- Огнестрелно оръжие носиш ли?
- Не.
- Нож, бокс, винкел?
- Мии, не.
- Пущам та, ма на твоя отговорност.
***
Син отива при баща си и му казва:
- Тате, намерих пари за бензин за колата!
- Браво сине, но от къде?
- Продадох колата.
***
Една блондинка отива на конкурс и я питат:
- Коя от следните птици не си прави гнездо? Щъркел, кукувица, фазан?
- Кукувица! - уверено отговаря блондинката и взима наградата.
Нейна приятелка я пита:
- Е, ама много си умна! Как разбра, че е кукувицата?
- И дете знае, че кукувицата живее в часовника!
***
Казах на фризьора ми "Както винаги," обаче изглежда е разбрал: "Убих един човек и трябва да започна нов живот в Парагвай".
***
Ако днес обявим война на Германия, до 24 часа ни превземат, от петък минималната заплата става 1200 евро и до 2 месеца магистрала "Тракия" е оправена. Само казвам…
***
- Мамо, да си виждала костенурката ми Гошо?
- Чукат орехи с баща ти на терасата.