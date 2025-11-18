Най-страшното изпитание за един мъж, мигът, в който трябва да прояви съобразителност,

находчивост, нестандартно мислене, креативност и въображение, настъпва, когато жена му

го попита: “Нищо ли не забелязваш?”

***

Баща пита дъщеря си:

- Какво правихте днес в детската градина?

- Играхме си на кукли.

- И кой победи?

***

Жена звъни на мъжа си:

- Скъпи, имам две новини - добра и лоша...

- Почвай с добрата.

- Ами въздушната възглавница на колата беше в изправност и ми спаси живота.

***

- Какво става? По радиостанцията ти каза, че само един човек е сгазен, а вътре са

четирима!

Шофьорът на “Бърза помощ” казва:

- Останалите ги сгазих аз по пътя.

***

На изпит по кормуване:

- Пропътували сте триста метра, когато изведнъж забелязвате, че сте забравили ключа.

Какво ще направите?

- Веднага ще отбия вдясно и ще сляза, за да видя кой глупак ме е бутал през цялото

време.

***

Двама се блъскат на пътя. Излизат от колите, оглеждат. По едно време единия вади

бутилка уиски и казва:

- Дай да пием по едно...

Другия изпива половината шише на екс и му го връща:

- Ха пийни и ти.

- А, не, аз ще изчакам полицията да дойде и тогава.

***

Семейство си купува нова кола. Бащата качва шестгодишния си син, за да го повози. След

завръщането малкият се хвали на майка си:

- Беше много хубаво. По пътя изпреварихме трима идиоти, седем говеда, петима глупаци,

девет мърльовци и една маймуна!

***

Таксиджия качва чисто гола жена. Тя сяда на задната седалка, а шофьорът непрекъснато я

наблюдава в огледалото.

- Ти какво гледаш, бе - никога ли не си виждал гола жена?

- Абе виждал съм, само че ми е интересно откъде ще извадиш пари да си платиш сметката?!

***

Мъж оставил колата си на паркинга пред блока, като на предното стъкло сложил бележка:

“Резервоарът е празен, касетофона го няма, двигателя го откраднаха!”

На другият ден намерил друга:

“Значи и гуми не ти трябват...”

***

- Мамо, мамо, аз осиновен ли съм?

- Да бе, точно па теб ще вземем!

***

Първата родителска среща за новата учебна година ще започне от... 200 лв.

***

- Жена, вече ми омръзна двадесет години ме поправяш каквото кажа.

- Двадесет и една!

При шивача:

- Добър ден! Искам да си ушия панталон.

- Няма проблем. Сядайте и шийте.

***

Скъпи, какъв е този рус косъм на сакото ти?

- Значи можеш да видиш косъма от един метър, а вратата на гаража не можеш да уцелиш!

***

- Днес се чувствам като депутат.

- Защо?

- Едно ми е такова безотговорно, мързеливо, заспало...

***

Българин и швейцарец спорят кой език е по-труден:

- Ние - казал швейцарецът - пишем “их бин”, а произнасяме “иш бин”.

- А пък ние - гордо заявил българинът - пишем “какво”, а произнасяме “ъ”.

Звъни се. Домакинът отваря вратата и вижда на прага Смъртта с отвертка в ръка!

Ужасен, той едва успява да изпелтечи:

- Ма-ма-ма, к-къде ти е косата?

- Спокойно! Дошла съм за компютъра.

***

Отишъл един човечец в магазина и казал:

- Искам 5 яйца, ама аз да си ги избера..

- Чакай бе - рекъл продавачът - как така ще си избираш?

- Ами така! Искам, като на избори, да си избера и яйцата!

- Така кажи, бе, мой човек! На ти 5 яйца - избирай си!

***

Мъж към приятелката си:

- Ако не се омъжиш за мен, ще се обеся пред дома ти...

- Стига глупости, нали знаеш баща ми колко мрази да висиш пред нас!