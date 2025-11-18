Най-страшното изпитание за един мъж, мигът, в който трябва да прояви съобразителност,
находчивост, нестандартно мислене, креативност и въображение, настъпва, когато жена му
го попита: “Нищо ли не забелязваш?”
***
Баща пита дъщеря си:
- Какво правихте днес в детската градина?
- Играхме си на кукли.
- И кой победи?
***
Жена звъни на мъжа си:
- Скъпи, имам две новини - добра и лоша...
- Почвай с добрата.
- Ами въздушната възглавница на колата беше в изправност и ми спаси живота.
***
- Какво става? По радиостанцията ти каза, че само един човек е сгазен, а вътре са
четирима!
Шофьорът на “Бърза помощ” казва:
- Останалите ги сгазих аз по пътя.
***
На изпит по кормуване:
- Пропътували сте триста метра, когато изведнъж забелязвате, че сте забравили ключа.
Какво ще направите?
- Веднага ще отбия вдясно и ще сляза, за да видя кой глупак ме е бутал през цялото
време.
***
Двама се блъскат на пътя. Излизат от колите, оглеждат. По едно време единия вади
бутилка уиски и казва:
- Дай да пием по едно...
Другия изпива половината шише на екс и му го връща:
- Ха пийни и ти.
- А, не, аз ще изчакам полицията да дойде и тогава.
***
Семейство си купува нова кола. Бащата качва шестгодишния си син, за да го повози. След
завръщането малкият се хвали на майка си:
- Беше много хубаво. По пътя изпреварихме трима идиоти, седем говеда, петима глупаци,
девет мърльовци и една маймуна!
***
Таксиджия качва чисто гола жена. Тя сяда на задната седалка, а шофьорът непрекъснато я
наблюдава в огледалото.
- Ти какво гледаш, бе - никога ли не си виждал гола жена?
- Абе виждал съм, само че ми е интересно откъде ще извадиш пари да си платиш сметката?!
***
Мъж оставил колата си на паркинга пред блока, като на предното стъкло сложил бележка:
“Резервоарът е празен, касетофона го няма, двигателя го откраднаха!”
На другият ден намерил друга:
“Значи и гуми не ти трябват...”
***
- Мамо, мамо, аз осиновен ли съм?
- Да бе, точно па теб ще вземем!
***
Първата родителска среща за новата учебна година ще започне от... 200 лв.
***
- Жена, вече ми омръзна двадесет години ме поправяш каквото кажа.
- Двадесет и една!
При шивача:
- Добър ден! Искам да си ушия панталон.
- Няма проблем. Сядайте и шийте.
***
Скъпи, какъв е този рус косъм на сакото ти?
- Значи можеш да видиш косъма от един метър, а вратата на гаража не можеш да уцелиш!
***
- Днес се чувствам като депутат.
- Защо?
- Едно ми е такова безотговорно, мързеливо, заспало...
***
Българин и швейцарец спорят кой език е по-труден:
- Ние - казал швейцарецът - пишем “их бин”, а произнасяме “иш бин”.
- А пък ние - гордо заявил българинът - пишем “какво”, а произнасяме “ъ”.
Звъни се. Домакинът отваря вратата и вижда на прага Смъртта с отвертка в ръка!
Ужасен, той едва успява да изпелтечи:
- Ма-ма-ма, к-къде ти е косата?
- Спокойно! Дошла съм за компютъра.
***
Отишъл един човечец в магазина и казал:
- Искам 5 яйца, ама аз да си ги избера..
- Чакай бе - рекъл продавачът - как така ще си избираш?
- Ами така! Искам, като на избори, да си избера и яйцата!
- Така кажи, бе, мой човек! На ти 5 яйца - избирай си!
***
Мъж към приятелката си:
- Ако не се омъжиш за мен, ще се обеся пред дома ти...
- Стига глупости, нали знаеш баща ми колко мрази да висиш пред нас!