Защо мултимилионер плаче на пейка в парка?

Афроамериканец се прибира в къщи след вечерния бой с полицията и окачва на стената портрет на Чапаев. Жена му го пита:
- Този кой е?
- Не знам, но казват, че се е биел с белите...
***
Арестуван циганин в районното:
– Как се казваш?
– Артур!
– Знаеш ли защо те арестувахме, Артуре?
– Сигурно щот съм крал…..
***
Звъни се на вратата. Отварям и гледам. Пияна жена… влиза в антрето, внимателно затваря вратата. Обръща се с гръб към мене и казва:
– Аз съм за седмия етаж.
***
Група опитни археолози при разкопки откри група неопитни археолози.
***
– Господин съдия, вчера ченгетата ме хванаха да крада и много лошо ме биха!
– Господине, днешните ченгета не бият!
– Ама те ме биха вчерашните, не днешните.
***
- Ти защо си кръстил дъщеря си на името на жена си?
- Как защо? Знаеш ли какъв кеф е: като викна "Маро, дай една бира!", и двете ми носят.
***
Самоковските стриптизьорки не излизат от торта, а от чувал с картофи.
***
- Ало-о, телевизията?
- Да.
- Предаването "С гъза към селото" ли е?
- Не! Предаването е "С лице към града"!
- Е, към селото с какво сте обърнати?
***
Старшина обяснява на войниците:
- Докараха новите танкове с вградени компютри, има ли въпроси?
- А каква е скоростта на компютрите?
- Абе, тъпанар с тъпанар, компютрите се движат със скоростта на танка.
***
Кратко есе на дете в 4-ти клас на тема "Мозъкът".
"С мозъка човек мисли, че мисли. Освен това той се ползва за главоболие. Намира се в главата директно зад носа. Когато човек киха, той капе. Мозъкът е много чувствителен орган. Поради тази причина повечето хора го използват изключително рядко."
***
Един влиза в кръчмата и се провиква:
- Всички политици са лайнари!
От една маса става огромен мъжага и го хваща за яката:
- Да си вземеш думите назад, чуваш ли?
Онзи уплашен заеква:
- Извинявай, братче, не знаех, че си политик.
- Не съм политик. Лайнар съм!
***
- Скъпа, днес е Международният ден на оргазма.
- М-м-м, много жалко, че е баш по средата на Международната седмица на главоболието.
***
Дядо Господ решил да разхвърля малко тъпанари из университетите в София.
Взел един самолет под наем и започнал акцията.
Минали над Софийския. Помощникът попитал:
- Дядо Боже, тук колко да хвърлим?
- Пусни 2-3 хиляди!
Изсипали ги. Минали над Техническия, помощникът пак пита:
- Ами тук каква бройка да пуснем?
- Айде да са 4-5 хиляди! - рекъл Господ.
По едно време прелетели над УНСС.
- Господи, ами тук?
- Абе ти луд ли си, бе? Та ние от това място ги товарим.
***
Старец седял на пейка в парка и горчиво плачел. Наблизо минавал млад мъж, спрял се при стареца и попитал какво се е случило. Старецът отговорил:
- Аз съм мултимилионер, имам огромна къща, най-бързата кола в света и наскоро се ожених за красива блондинка, която ме задоволява всяка нощ!
Младият мъж казал:
- Човече, ти имаш всичко, за което някога съм мечтал! Какъв ти е проблемът, че си в парка, вместо в къщи и плачеш, вместо да си щастлив?
Старецът отговорил:
- Не мога да си спомня къде живея.
***
- Детето задължително трябва да носи българско име, но да има и нещо немско в него...
- И ти какво предлагаш?
- Дойчин!