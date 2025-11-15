Защо мултимилионер плаче на пейка в парка?

Афроамериканец се прибира в къщи след вечерния бой с полицията и окачва на стената портрет на Чапаев. Жена му го пита:

- Този кой е?

- Не знам, но казват, че се е биел с белите...

***

Арестуван циганин в районното:

– Как се казваш?

– Артур!

– Знаеш ли защо те арестувахме, Артуре?

– Сигурно щот съм крал…..

***

Звъни се на вратата. Отварям и гледам. Пияна жена… влиза в антрето, внимателно затваря вратата. Обръща се с гръб към мене и казва:

– Аз съм за седмия етаж.

***

Група опитни археолози при разкопки откри група неопитни археолози.

***

– Господин съдия, вчера ченгетата ме хванаха да крада и много лошо ме биха!

– Господине, днешните ченгета не бият!

– Ама те ме биха вчерашните, не днешните.

***

- Ти защо си кръстил дъщеря си на името на жена си?

- Как защо? Знаеш ли какъв кеф е: като викна "Маро, дай една бира!", и двете ми носят.

***

Самоковските стриптизьорки не излизат от торта, а от чувал с картофи.

***

- Ало-о, телевизията?

- Да.

- Предаването "С гъза към селото" ли е?

- Не! Предаването е "С лице към града"!

- Е, към селото с какво сте обърнати?

***

Старшина обяснява на войниците:

- Докараха новите танкове с вградени компютри, има ли въпроси?

- А каква е скоростта на компютрите?

- Абе, тъпанар с тъпанар, компютрите се движат със скоростта на танка.

***

Кратко есе на дете в 4-ти клас на тема "Мозъкът".

"С мозъка човек мисли, че мисли. Освен това той се ползва за главоболие. Намира се в главата директно зад носа. Когато човек киха, той капе. Мозъкът е много чувствителен орган. Поради тази причина повечето хора го използват изключително рядко."

***

Един влиза в кръчмата и се провиква:

- Всички политици са лайнари!

От една маса става огромен мъжага и го хваща за яката:

- Да си вземеш думите назад, чуваш ли?

Онзи уплашен заеква:

- Извинявай, братче, не знаех, че си политик.

- Не съм политик. Лайнар съм!

***

- Скъпа, днес е Международният ден на оргазма.

- М-м-м, много жалко, че е баш по средата на Международната седмица на главоболието.

***

Дядо Господ решил да разхвърля малко тъпанари из университетите в София.

Взел един самолет под наем и започнал акцията.

Минали над Софийския. Помощникът попитал:

- Дядо Боже, тук колко да хвърлим?

- Пусни 2-3 хиляди!

Изсипали ги. Минали над Техническия, помощникът пак пита:

- Ами тук каква бройка да пуснем?

- Айде да са 4-5 хиляди! - рекъл Господ.

По едно време прелетели над УНСС.

- Господи, ами тук?

- Абе ти луд ли си, бе? Та ние от това място ги товарим.

***

Старец седял на пейка в парка и горчиво плачел. Наблизо минавал млад мъж, спрял се при стареца и попитал какво се е случило. Старецът отговорил:

- Аз съм мултимилионер, имам огромна къща, най-бързата кола в света и наскоро се ожених за красива блондинка, която ме задоволява всяка нощ!

Младият мъж казал:

- Човече, ти имаш всичко, за което някога съм мечтал! Какъв ти е проблемът, че си в парка, вместо в къщи и плачеш, вместо да си щастлив?

Старецът отговорил:

- Не мога да си спомня къде живея.

***

- Детето задължително трябва да носи българско име, но да има и нещо немско в него...

- И ти какво предлагаш?

- Дойчин!