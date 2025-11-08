Късно вечерта полицай спира кола.

- Защо колата ви се движи на зиг-заг?

- Ами, аз изпих 8 чаши и...

- Това не е повод да давате на жена си да кара!

***

Съобщение от жената:

- Довечера да прибереш децата от улицата. Изкъпи ги, нахрани ги и ги сложи да спят!

Съобщение от мъжа:

- Изкъпах няколко, докато намеря нашите.

***

- Какво е 90, 60, 90?

- Градско шофиране с преминаване покрай полицаи.

***

В разгара на семеен скандал, той посочил рамото си и и казал:

- Повече кракът ти да не е стъпил тук!

***

- Повече не искам да си ми шофьор! Вече втори път за тази седмица си на косъм да ме убиеш!

- Шефе, моля те, дай ми поне още един шанс.

***

При фризьорката влиза мъж, очевидно познат и пита за час за подстригване:

- Данче, кога ще ме оправиш, че ми писна да ми стърчи сутрин?

***

Питат Иванчо:

- Кой край на въжето трябва да се хвърли на давещ се политик?

- И двата - отговаря той.

***

Двама английски джентълмени отиват да залагат на конни надбягвания.

- Джон - предложил единият, - нека всеки каже колко пъти прави секс на седмица и да заложим на коня с номер, който се образува от двете цифри.

Другият приел с думите:

- Олрайт, значи моята цифра е 7. Приятелят му се изпъчил и заявил:

- А моята е 8!

Заложили на кон номер 78. Победител обаче излязъл кон номер 11.

- Джон - отронил първият джентълмен, - ако бяхме казали истината, щяхме да спечелим доста пари...

***

И се яви в нощта на Рождество ангел при юношата. И каза ангелът:

- Ще ти изпълня едно желание. Избирай: богатство, мъдрост или любов...

И юношата избра мъдростта. Изпълни ангелът желанието, дари го с мъдрост и го попита:

- Какво ще кажеш сега, премъдри?

И каза Премъдрият:

- Трябваше да избера парите!

***

- Скъпи, гледам “Красавицата и Звяра”...

- И какво?

- Ако ти беше звяр, аз пак щях да те обичам!

- Аз също щях да те обичам, ако беше красавица...

***

На трима заслужили генерали от САЩ предстои пенсиониране. Сенатът обаче решава, че стандартната пенсия е малка за техния огромен принос и размерът є трябва да се определи по някакъв нестандартен начин. “Вижте - става един сенатор, - те са високи, снажни мъже. Нека всеки от тях каже коя част от тялото му иска да измерим, а след това получения резултат в сантиметри ще умножим в хиляди долари.” Сенатът гласува единодушно “за”.

Влиза първият генерал. “Искам да ме измерите от темето до нокътя на палеца на крака”, казва той. Войник с рулетка сваля мярката - 188 см. "$188 000 годишна пенсия”, постановява Сенатът.

Вторият генерал плахо пита: “А може ли да си вдигна ръцете?”. “Но проблъм, сър”, казва комисията. Мерят - 238 см, и определят съответната пенсия.

Влиза третият генерал и казва: “А на мен искам да ми измерите разстоянието от върха на оная ми работа до топките!”.

Сенаторите са озадачени, но приемат. Генералът смъква гащите, войникът с рулетката поставя началото є на върха на генералския пенис, но след секунда изненадано запитва: “Но къде са топките ви, сър?” “Във Виетнам, синко”, спокойно отвръща генералът.

***

Лъвът издал заповед горските животни да не пият и който пие, ще бъде изяден.

На другия ден лъвът чува пиянски песни и намира зайчето пияно.

Лъвът:

- Зайо, ще те изям. Издадох заповед!

Зайчето:

- Моля те, не ме изяждай, обещавам, че повече няма да пия.

На следващия ден лъвът пак чува пиянски песни и пак намира зайчето пияно.

- Е, Зайо, вече ще те изям, няма прошка.

- Моля те, вече няма да пия, за последно беше.

На третия ден лъвът пак чува пиянски песни и побеснял намира зайчето в гьола.

- Зайо, вече няма прошка, изяждам те на секундата.

Зайчето (с пиянски глас):

- Лъвчо, ти нали издаде заповед горските животни да не пият?

- Да.

- Е, ние рибите какво общо имаме с тая работа?

***

- Дядо, ти имаш ли зъби?

- Не, чадо мое, нямам.

- Тогава подръж ми моля те сандвича, да отида да си взема майонеза.

***

Младеж натиска девойка

- Аз още от първия ден не давам - отблъсва го тя.

- Че тогава поне вземи - не се отказва той.

***

Мъж вижда странна погребална процесия: две катафалки една след друга, зад тях върви мъж с питбул на каишка, а зад него в индийска нишка се точат 40-50 човека.

Той се доближава до мъжа и му казва:

- Вижте, знам, че не е най-подходящият момент, но що за погребение е това?

- Ами - отвръща му мъжът - имах зла жена и когато тя ме нападна, кучето скочи и я удуши. Тъщата се опита да є помогне, но то сдави и нея... и така.

- А мога ли да взема кучето назаем за един ден? - попитал мъжът.

- Наредете се на опашката - отвърнал му опечаленият.