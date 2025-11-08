Късно вечерта полицай спира кола.
- Защо колата ви се движи на зиг-заг?
- Ами, аз изпих 8 чаши и...
- Това не е повод да давате на жена си да кара!
***
Съобщение от жената:
- Довечера да прибереш децата от улицата. Изкъпи ги, нахрани ги и ги сложи да спят!
Съобщение от мъжа:
- Изкъпах няколко, докато намеря нашите.
***
- Какво е 90, 60, 90?
- Градско шофиране с преминаване покрай полицаи.
***
В разгара на семеен скандал, той посочил рамото си и и казал:
- Повече кракът ти да не е стъпил тук!
***
- Повече не искам да си ми шофьор! Вече втори път за тази седмица си на косъм да ме убиеш!
- Шефе, моля те, дай ми поне още един шанс.
***
При фризьорката влиза мъж, очевидно познат и пита за час за подстригване:
- Данче, кога ще ме оправиш, че ми писна да ми стърчи сутрин?
***
Питат Иванчо:
- Кой край на въжето трябва да се хвърли на давещ се политик?
- И двата - отговаря той.
***
Двама английски джентълмени отиват да залагат на конни надбягвания.
- Джон - предложил единият, - нека всеки каже колко пъти прави секс на седмица и да заложим на коня с номер, който се образува от двете цифри.
Другият приел с думите:
- Олрайт, значи моята цифра е 7. Приятелят му се изпъчил и заявил:
- А моята е 8!
Заложили на кон номер 78. Победител обаче излязъл кон номер 11.
- Джон - отронил първият джентълмен, - ако бяхме казали истината, щяхме да спечелим доста пари...
***
И се яви в нощта на Рождество ангел при юношата. И каза ангелът:
- Ще ти изпълня едно желание. Избирай: богатство, мъдрост или любов...
И юношата избра мъдростта. Изпълни ангелът желанието, дари го с мъдрост и го попита:
- Какво ще кажеш сега, премъдри?
И каза Премъдрият:
- Трябваше да избера парите!
***
- Скъпи, гледам “Красавицата и Звяра”...
- И какво?
- Ако ти беше звяр, аз пак щях да те обичам!
- Аз също щях да те обичам, ако беше красавица...
***
На трима заслужили генерали от САЩ предстои пенсиониране. Сенатът обаче решава, че стандартната пенсия е малка за техния огромен принос и размерът є трябва да се определи по някакъв нестандартен начин. “Вижте - става един сенатор, - те са високи, снажни мъже. Нека всеки от тях каже коя част от тялото му иска да измерим, а след това получения резултат в сантиметри ще умножим в хиляди долари.” Сенатът гласува единодушно “за”.
Влиза първият генерал. “Искам да ме измерите от темето до нокътя на палеца на крака”, казва той. Войник с рулетка сваля мярката - 188 см. "$188 000 годишна пенсия”, постановява Сенатът.
Вторият генерал плахо пита: “А може ли да си вдигна ръцете?”. “Но проблъм, сър”, казва комисията. Мерят - 238 см, и определят съответната пенсия.
Влиза третият генерал и казва: “А на мен искам да ми измерите разстоянието от върха на оная ми работа до топките!”.
Сенаторите са озадачени, но приемат. Генералът смъква гащите, войникът с рулетката поставя началото є на върха на генералския пенис, но след секунда изненадано запитва: “Но къде са топките ви, сър?” “Във Виетнам, синко”, спокойно отвръща генералът.
***
Лъвът издал заповед горските животни да не пият и който пие, ще бъде изяден.
На другия ден лъвът чува пиянски песни и намира зайчето пияно.
Лъвът:
- Зайо, ще те изям. Издадох заповед!
Зайчето:
- Моля те, не ме изяждай, обещавам, че повече няма да пия.
На следващия ден лъвът пак чува пиянски песни и пак намира зайчето пияно.
- Е, Зайо, вече ще те изям, няма прошка.
- Моля те, вече няма да пия, за последно беше.
На третия ден лъвът пак чува пиянски песни и побеснял намира зайчето в гьола.
- Зайо, вече няма прошка, изяждам те на секундата.
Зайчето (с пиянски глас):
- Лъвчо, ти нали издаде заповед горските животни да не пият?
- Да.
- Е, ние рибите какво общо имаме с тая работа?
***
- Дядо, ти имаш ли зъби?
- Не, чадо мое, нямам.
- Тогава подръж ми моля те сандвича, да отида да си взема майонеза.
***
Младеж натиска девойка
- Аз още от първия ден не давам - отблъсва го тя.
- Че тогава поне вземи - не се отказва той.
***
Мъж вижда странна погребална процесия: две катафалки една след друга, зад тях върви мъж с питбул на каишка, а зад него в индийска нишка се точат 40-50 човека.
Той се доближава до мъжа и му казва:
- Вижте, знам, че не е най-подходящият момент, но що за погребение е това?
- Ами - отвръща му мъжът - имах зла жена и когато тя ме нападна, кучето скочи и я удуши. Тъщата се опита да є помогне, но то сдави и нея... и така.
- А мога ли да взема кучето назаем за един ден? - попитал мъжът.
- Наредете се на опашката - отвърнал му опечаленият.