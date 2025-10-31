Как габровка буди съпруга си?

Срещат се двама приятели. Единият пита:

- Има ли нещо ново при теб?

- Да, ожених се...

- Ах, ти! Красива ли е?

- Аха, всички казват, че прилича на Божията Майка.

- А снимка имаш ли?

- Да, виж.

- Маа-а-аайко Божия!

***

Катаджия дебне на паркинг пред една дискотека. Излиза голяма, пийнала компания и се качват по колите. Полицаят си избрал един, който едвам си влачел краката и го спрял.

- Проверка за алкохол, духнете моля!

Мъжът без да се съпротивлява духнал в дрегера.

- Резултат нулев? Как е възможно това???

Мъжът:

- Днес аз съм дежурен по отвличане на вниманието...

***

Буди се сутринта Неделчо, протяга се:

- Хубаво е времето, хубаво е и настроението, така ми се работи! Ще дремна още малко, може да ми мине...

***

Пътуват за морето в едно купе мъж и две жени, от София и от село. Пристигат. Мъжът излиза забързан. Докато си оправят багажа софиянката казва:

- Интересн мъж. Той ме заинтригува.

- Аха... И мене два пъти в другото купе.

***

На опашката в супермаркета мъж казва на този пред него:

- Тази жена Ви пререди... Защо не и кажете нещо?

- Не виждате ли, че е взела вино, шоколад и... тампони... Да не съм луд да се разправям с нея?!

***

Габровка буди съпруга си:

- Хайде, ставай, ставай!

Габровецът отваря едното си око, изправя се и възкликва:

- О! благодаря ти мила моя, много ти благодаря!

- За какво толкова ми благодариш?

- Сънувах, че празнуваме твоя рожден ден в скъп ресторант! И ти ме събуди точно когато щях да плащам сметката!

***

В чата:

- Как изглеждаш?

- Представи си принц на бял кон ... Представи ли си го?

- Да!

- А сега махни принца!

***

В дискотека се срещат готина мацка и един симпатяга. Той я пита:

- Искаш ли да направим един фокус?

- Искам, какъв е?

- Взимаме такси, отиваме в нас, правим, каквото правим и после ти изчезваш?

***

В луксозен ресторант млад мъж ухажва дама на неопределена възраст. В един момент не издържа и свенливо пита:

- Простете, знам, че е нетактично, но на колко години сте?

- Няма да ви кажа на колко години съм. Само ще ви кажа, че дъщеря ми е в детската градина - отвърнала кокетно дамата.

- Сигурно е директорка там!- промърморил младежът.

***

- Като превърнеш водата във вино е чудо.

- Да, така е.

- Ама като превърнеш пари в ракия си пияница!

***

В понеделник сутринта консултанта се обажда и казва:

- Добър ден, съжалявам, но във Вашата сметка няма достатъчно пари, за да бъде извършена покупката!

- Знам отлично, млади господине, но ако знаете какъв уикенд прекарах!

***

Срамежлив младеж пътува със самолет, а до него седи изкусително младо момиче. Младежът ужасно искал да се сближи с момичето, но не се сещал как да започне. Мислил, мислил, и накрая измислил; попитал момичето:

- Извинете, госпожице, Вие в същия самолет ли пътувате?

***

Двама приятели плували в морето един зад друг. По едно време предният плувец казал на другия:

- Някаква риба се опитва да ми влезе в гащите! А задният го успокоил:

- Плувай, плувай, не е риба...

***

Съдията към подсъдимия:

- Защо откраднахте тази кола?

- Трябваше да ида на гарата.

- А защо не отидохте до там с трамвай?

- Трамвай е много по-трудно да се открадне.

***

Скръндза води гаджето си на ресторант. Момичето си поръчва изисквани ястия и накрая идва сметката: 82.60лв. Скръндзата казва:

- Скъпичка, искаш ли да разделим сметката на две?

- Добре, разбира се.

- Добре, ти плати лявата част, аз ще поема дясната.

***

Мъж се връща от командировка, влиза в спалнята и що да види - жена му под одеялото с друг мъж. Онзи става, облича се и се изнизва през вратата, без да каже нищо. Мъжът пита потресен:

- Кой беше този?

- Откъде да го знам - вдига тя рамене. - Нали виждаш - нито на тебе здравей, нито на мен довиждане…

***

Ченге спира блондинка с кола:

- Имате ли триъгълник?

- Не, обръснах го преди малко...

***

- Как е Пешо, чувал ли си го?

- Да, откакто жена му тръгна на йога, му се оправи сексуалният живот.

- ...сигурно щото тя се огъва и прави разни стойки?

- Не. Просто докато я няма, той спи със сестра й....

***

Спира катаджия мутра и го пита:

- Имате ли оръжие?

- Да, картечница, два автомата и гранати. Нямам разрешително...

Катаджията е в шок.

- А наркотици?

- Да. 2 кг хероин за продаване, хашиш за пичовете и тревица за мен.

Катаджията, в шок от наглостта на мутрата, пита:

- А в багажника какво има?

- В багажника има труп на катаджия. Има и свободно място.

***

Пиков час, претъпкан градски автобус, един мъж от правостоящите казва на жената до себе си, също правостояща:

- Госпожо хванете се за дръжката, за да не паднете!

- Че аз вече съм се хванала!

- Абе, Вие добре сте се хванала, но аз ще слизам!

***

Лекар казва на пациент:

- Не трябва да пиете, да пушите или да правите секс с непозната, да играете карти...

- Да! И колко плати жена ми за това?..

***

Двама се разминават в тъмна улица и единият вади нож:

- Стой! Имаш ли пари?

Другият вади пищов:

- Имам, защо?

- Ами така, да ми развалиш малко...

***

Две мутри си говорят:

- Абе, кой ден сме днес?

- Е, де да знам, те вечно ги сменят дните...

***

Иванчо и Марийка си играели в обора. Баба им обаче се притеснила какво правят и отишла да ги нагледа:

- Какво правите вие тука, бе?

- Еми...секс прайм, ма бабо!

- Уф, добре, аз помислих, че пушите!