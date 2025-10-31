Как габровка буди съпруга си?

Срещат се двама приятели. Единият пита:
- Има ли нещо ново при теб?
- Да, ожених се...
- Ах, ти! Красива ли е?
- Аха, всички казват, че прилича на Божията Майка.
- А снимка имаш ли?
- Да, виж.
- Маа-а-аайко Божия!
***
Катаджия дебне на паркинг пред една дискотека. Излиза голяма, пийнала компания и се качват по колите. Полицаят си избрал един, който едвам си влачел краката и го спрял.
- Проверка за алкохол, духнете моля!
Мъжът без да се съпротивлява духнал в дрегера.
- Резултат нулев? Как е възможно това???
Мъжът:
- Днес аз съм дежурен по отвличане на вниманието...
***
Буди се сутринта Неделчо, протяга се:
- Хубаво е времето, хубаво е и настроението, така ми се работи! Ще дремна още малко, може да ми мине...
***
Пътуват за морето в едно купе мъж и две жени, от София и от село. Пристигат. Мъжът излиза забързан. Докато си оправят багажа софиянката казва:
- Интересн мъж. Той ме заинтригува.
- Аха... И мене два пъти в другото купе.
***
На опашката в супермаркета мъж казва на този пред него:
- Тази жена Ви пререди... Защо не и кажете нещо?
- Не виждате ли, че е взела вино, шоколад и... тампони... Да не съм луд да се разправям с нея?!
***
Габровка буди съпруга си:
- Хайде, ставай, ставай!
Габровецът отваря едното си око, изправя се и възкликва:
- О! благодаря ти мила моя, много ти благодаря!
- За какво толкова ми благодариш?
- Сънувах, че празнуваме твоя рожден ден в скъп ресторант! И ти ме събуди точно когато щях да плащам сметката!
***
В чата:
- Как изглеждаш?
- Представи си принц на бял кон ... Представи ли си го?
- Да!
- А сега махни принца!
***
В дискотека се срещат готина мацка и един симпатяга. Той я пита:
- Искаш ли да направим един фокус?
- Искам, какъв е?
- Взимаме такси, отиваме в нас, правим, каквото правим и после ти изчезваш?
***
В луксозен ресторант млад мъж ухажва дама на неопределена възраст. В един момент не издържа и свенливо пита:
- Простете, знам, че е нетактично, но на колко години сте?
- Няма да ви кажа на колко години съм. Само ще ви кажа, че дъщеря ми е в детската градина - отвърнала кокетно дамата.
- Сигурно е директорка там!- промърморил младежът.
***
- Като превърнеш водата във вино е чудо.
- Да, така е.
- Ама като превърнеш пари в ракия си пияница!
***
В понеделник сутринта консултанта се обажда и казва:
- Добър ден, съжалявам, но във Вашата сметка няма достатъчно пари, за да бъде извършена покупката!
- Знам отлично, млади господине, но ако знаете какъв уикенд прекарах!
***
Срамежлив младеж пътува със самолет, а до него седи изкусително младо момиче. Младежът ужасно искал да се сближи с момичето, но не се сещал как да започне. Мислил, мислил, и накрая измислил; попитал момичето:
- Извинете, госпожице, Вие в същия самолет ли пътувате?
***
Двама приятели плували в морето един зад друг. По едно време предният плувец казал на другия:
- Някаква риба се опитва да ми влезе в гащите! А задният го успокоил:
- Плувай, плувай, не е риба...
***
Съдията към подсъдимия:
- Защо откраднахте тази кола?
- Трябваше да ида на гарата.
- А защо не отидохте до там с трамвай?
- Трамвай е много по-трудно да се открадне.
***
Скръндза води гаджето си на ресторант. Момичето си поръчва изисквани ястия и накрая идва сметката: 82.60лв. Скръндзата казва:
- Скъпичка, искаш ли да разделим сметката на две?
- Добре, разбира се.
- Добре, ти плати лявата част, аз ще поема дясната.
***
Мъж се връща от командировка, влиза в спалнята и що да види - жена му под одеялото с друг мъж. Онзи става, облича се и се изнизва през вратата, без да каже нищо. Мъжът пита потресен:
- Кой беше този?
- Откъде да го знам - вдига тя рамене. - Нали виждаш - нито на тебе здравей, нито на мен довиждане…
***
Ченге спира блондинка с кола:
- Имате ли триъгълник?
- Не, обръснах го преди малко...
***
- Как е Пешо, чувал ли си го?
- Да, откакто жена му тръгна на йога, му се оправи сексуалният живот.
- ...сигурно щото тя се огъва и прави разни стойки?
- Не. Просто докато я няма, той спи със сестра й....
***
Спира катаджия мутра и го пита:
- Имате ли оръжие?
- Да, картечница, два автомата и гранати. Нямам разрешително...
Катаджията е в шок.
- А наркотици?
- Да. 2 кг хероин за продаване, хашиш за пичовете и тревица за мен.
Катаджията, в шок от наглостта на мутрата, пита:
- А в багажника какво има?
- В багажника има труп на катаджия. Има и свободно място.
***
Пиков час, претъпкан градски автобус, един мъж от правостоящите казва на жената до себе си, също правостояща:
- Госпожо хванете се за дръжката, за да не паднете!
- Че аз вече съм се хванала!
- Абе, Вие добре сте се хванала, но аз ще слизам!
***
Лекар казва на пациент:
- Не трябва да пиете, да пушите или да правите секс с непозната, да играете карти...
- Да! И колко плати жена ми за това?..
***
Двама се разминават в тъмна улица и единият вади нож:
- Стой! Имаш ли пари?
Другият вади пищов:
- Имам, защо?
- Ами така, да ми развалиш малко...
***
Две мутри си говорят:
- Абе, кой ден сме днес?
- Е, де да знам, те вечно ги сменят дните...
***
Иванчо и Марийка си играели в обора. Баба им обаче се притеснила какво правят и отишла да ги нагледа:
- Какво правите вие тука, бе?
- Еми...секс прайм, ма бабо!
- Уф, добре, аз помислих, че пушите!