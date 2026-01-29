Какво ще стане, ако днес обявим война на Германия?

Дай една

усмивка!

Детска площадка между блоковете. Чува се детски вик:

- Ма-а-амо-о-о-о!

Никой не отговаря.

По-силно:

- Мамо-о-о-о!

Пак никаква реакция.

Див крясък от който стъклата на прозорците започват да звънят:

- Мамо-о-о-о!

Майката се показва на терасата:

- Какво има, бе, що си се развикал?

- Я извикай татко!

***

Няколко полицаи се събират в кръчмата да ударят по една бира и по едно време идва техен колега, изтупан със страшно баровски костюм. - Бре, откъде го взе! Откъде имаш пари за такива дрехи! - Не съм го купил, подарък ми е. - И кой ти е подарил такова нещо? - Жена ми. Прибирам се вчера, тя ме чака гола в леглото, а костюмът стои проснат на стола в спалнята...

***

Художник се оплаква на приятел:

– Рисувам нещо два дена и не мога да го продам за две години...

–Опитай се да рисуваш нещо две години и след това ще го продадеш за два дни!

***

Гатанка:

Той обича всички хора, независимо от цвета на кожата и вероизповеданието им. Кой е той?

а/ Дядо Коледа;

б/ Христос;

в/ крокодил.

***

Семейство си купува нов гардероб. Идва майстор монтира го, ама когато минава трамваят - гардеробът скърцал. Съпругата го извикала отново да оправи проблема. Идва майсторът, влиза вътре и чака трамвая да мине, че да види какво скърца. В това време се прибира съпругът. Отваря и какво да види: – А, ти какво правиш тук? – попитал. – Брат, ако ти кажа, че чакам трамвая, няма да ми повярваш...?!

***

Един дядо решил да провери дали бабата му е изневерявала на млади години. Купил си вестник и се зачел в него. По някое време извикал:

- Ей, бабо, да знаеш какво пише тук!

- Какво, бе?!

- Пише, че ще увеличават пенсиите. Кой, колкото пъти е изневерил, с толкова лева ще му я увеличат.

Бабата веднага хвърлила плетката и започнала да брои на пръсти и да мърмори:

- Иван - съседа, Стоян - колегата, Киро - зарзаватчията, Стефан, обущаря... толкоз! Брей!- извикала бабата ядосано. - То като не мисли човек на младини за пенсия, ей на, сега няма да има за пенсия!

***

- Обвиняеми, вие сте толкова интелигентен човек, а сте извършили това престъпление. - Съжалявам, господин съдия, че не мога да ви отговоря с подобен комплимент. Нали се заклех да говоря само истината!

***

Стои някаква баба на спирката и чака рейса. Минава минувач и й казва:

- Няма защо да чакаш, бабо. Този рейс се движи само в празнични дни.

- Ама аз днес имам рожден ден.

***

Къпе се Айшето, Асан гледа:

- Какво гледаш, като че не си ме виждал гола, бе?

- Виждал съм те, ама не съм те виждал да се къпеш!

***

След представление хор от шестима певци отишли да се почерпят. Когато тръгнали да се

прибират, диригентът казал:

– Чарли, ти ще караш. Прекалено си пиян, за да пееш с нас отзад.

***

По време на секса с него тя изпита многократен сарказъм.

***

- Скъпи, ти делиш децата и едното го обичаш повече!

- Абсурд! Кое, бе? Гошко или онова, дебелото?

***

"Без капут е по - приятно", единодушно решил целият офис, когато шефът излязъл в отпуск.

***

- Снощи тоя твоя приятел, дето ме запозна с него, ме нарече мръсница!

- Ау! И ти какво?

- Как какво? Изгоних го от леглото заедно с приятелчетата му.

***

Казах на фризьора ми "Както винаги," обаче изглежда е разбрал: "Убих един човек и трябва да започна нов живот в Парагвай".

***

Ако днес обявим война на Германия, до 24 часа ни превземат, от петък минималната заплата става 1200 евро и до 2 месеца магистрала "Тракия" е оправена. Само казвам…

***

- Поканих ви вкъщи да настроите пианото, а не да оправяте дъщеря ми!

- Но, госпожо, тя също изглеждаше много разстроена...

***

- Мамо, да си виждала костенурката ми Гошо?

- Чукат орехи с баща ти на терасата.

***

Ако между мъж и жена има химия, ще има и биология.

***

– Kaк мoжe дa кaжeтe, чe cъм лoш бaщa? Aз тoлкoвa ce гpижa зa дeцaтa cи. Пeя им пpиcпивни пecнички. Дo тpи пpeз нoщтa. Даже с пpиятeли им пея.

***

Най-трудно е за учителите по химия.

– Те знаят как да взривят или отровят всеки малолетен дебил, но се сдържат с всички сили…