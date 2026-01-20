Допълнителни бойни плувци ще бъдат разположени за защита на руската Арктика, предава "Известия", позовавайки се на свои информирани източници в руските въоръжени сили.

В рамките на Северния флот на страната ще бъдат сформирани специални мобилни части. Те ще се борят с подводни диверсионни сили и няма да бъдат обвързани с конкретни бази на руския флот. Тези части ще бъдат освен мобилни и предназначени за защита на местата за временно разполагане, местата за закотвяне, пристанища и други места.

"Заплахата от саботаж в северните ширини не може да бъде подценявана", заяви по-рано военният експерт Дмитрий Болтенков. По-рано EADaily съобщи, че Министерството на отбраната е използвало безпилотния катер "Сириус-82" по Днепър.