Руската „Газпром нефт“ се е съгласила да продаде контролния си дял в NIS на унгарската MOL

Руската компания „Газпром нефт“ постигна предварително споразумение за продажбата на контролен пакет от акции на сръбската петролна и газова компания НИС на унгарската MOL. Това съобщава Ройтерс, която цитира сръбския министър на енергетиката Дубравка Джедович-Хандановић.

Според агенцията сделката изисква одобрение от Службата за контрол на чуждестранните активи (OFAC) към Министерството на финансите на САЩ, която е наложила санкции на NIS заради руска собственост.

MOL обяви, че е подписала обвързващо споразумение с Газпром нефт за закупуване на 56,16% от акциите на NIS.

NIS снабдява около 80% от пазара на горива в Сърбия и контролира почти половината от сегмента на търговията на дребно. Очаква се партньори от Обединените арабски емирства да се присъединят към сделката като част от предстоящото споразумение, като преговорите продължават до 24 март.

По-специално, MOL води преговори с националната петролна и газова компания на ОАЕ ADNOC относно евентуалното си влизане в NIS като миноритарен инвеститор. Същевременно „Газпром нефт“ потвърди подписването на писмо за намерения с MOL, без да уточнява участието на ADNOC.

Компанията също така подчерта, че MOL ще бъде задължена да поддържа работата на единствената петролна рафинерия в Сърбия в Панчево поне на сегашното ниво и, ако е необходимо, да увеличи производството.

Санкциите на OFAC срещу NIS бяха наложени през октомври като част от натиск върху руския енергиен сектор, но ефектът им върху компанията беше временно отложен до 23 януари.