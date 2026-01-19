"Православният лидер" Владимир Путин се потопи в ледена дупка на Богоявление

Още по темата: Кремъл: Путин получи покана от САЩ да се присъедини към Мирния съвет за Газа 19.01.2026 11:56

На 19 януари Руската православна църква чества Богоявление или Теофания

Президентът на Руската федерация Владимир Путин, по традиция, взе участие в богоявленското къпане, което се провежда ежегодно в страната в чест на празника Богоявление.

По повод празника това събитие църквите провеждат празнични литургии и обреда на Голямото водосветяване, който след това се събира от вярващите. Във водни басейни се изграждат своеобразни дупки, където всеки може да се потопи.

В своята проповед за Богоявление, патриархът на Москва и на цяла Русия Кирил нарече руския президент Владимир Путин "православен лидер". Изявлението беше направено след литургията на празника Богоявление Господне в Богоявленския събор в Москва.

"Стигнахме до време, когато начело на нашата държава е истински православен лидер — не, както се казва, по протокол, а по убеждение — Владимир Владимирович. Това, разбира се, свидетелства за факта, че Божието чудо се е случило по молитвите на светите светци", каза патриарх Кирил.

Прессекретарят на руския президент Дмитрий Песков заяви, че Путин гледа на Богоявление като на голям празник.

"Владимир Путин, както прави всяка година, традиционно се потопи във водата", каза Песков пред репортери, отговаряйки на въпрос как Путин е отпразнувал Богоявление. "Разбира се, Богоявление е голям празник за него, както е и за всички православни християни, които работят в Кремъл. И, разбира се, мнозина спазват този обред, това тайнство. Има и такива, които не го правят. И това, тъй като е тайнство, е, разбира се, много личен въпрос", коментира той.

За 73-годишния Путин потапянето в лед не е начин да покаже младежките си умения. Това е почит към културната и в известен смисъл християнска традиция. Президентът е известен като религиозен човек. Освен това е в отлична физическа форма и може да си позволи да поддържа обичаи, които биха били екстремни за повечето обикновени хора, без да рискува здравето си, пише news.mail.ru.

През 2018 г. Кремъл публично обяви за първи път, че руският лидер се е потопи в ледена дупка за Богоявление. По това време Путин беше на командировка в Санкт Петербург. Той участва в боговенската баня в езерото Селигер по време на посещение в Нилово-Столобенския манастир. В следващите години Путин се потопи в река Йордан близо до Москва.

Ледените бани, които се провеждат в Русия в нощта на 18 срещу 19 януари на Богоявление, не са религиозен обред, а народен обичай. Руската православна църква гледа благосклонно на тази традиция. Потапянето в ледената дупка символизира кръщението на Исус Христос в река Йордан. През 2007 г., по време на посещение в Йордания, Путин изми ръцете си в реката и посети мястото, където Йоан Кръстител се срещна със Спасителя.

Негово Светейшество патриарх Кирил Московски и на цяла Русия отслужи Божествената литургия и Големия водосвет в Богоявленската катедрала в столицата. Богоявленската служба е пропита със специално чувство за пречистване и обновление на вярата. На този ден духовниците извършват Големия водосвет два пъти. От предната вечер се образуват опашки от вярващи за светената вода. Мнозина ще я пазят като свещена реликва през цялата година.