Специалният представител на президента на Русия по инвестициите и икономическото сътрудничество с чужди страни Кирил Дмитриев заяви, че капитулацията на ЕС е била бърза, „както се очакваше“, на фона на новините, че Европа не възнамерява да предприема контрамерки срещу САЩ заради Гренландия, предават руски медии.

„Бърза капитулация, както беше предсказано“, написа той в Х, като прикрепи пост на Clash Report, в който се съобщава, че според европейски дипломати в момента ЕС не възнамерява да прилага контрамерки срещу САЩ заради Гренландия.

По-рано Дмитриев изрази увереност, че Европа ще се подчини на натиска и Гренландия ще премине под контрол на САЩ.