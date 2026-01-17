Жестока катастрофа със сина на Рамазан Кадиров, в критично състояние е

Адам Кадиров, 18-годишният син на главата на Чечения Рамзан Кадиров, е бил хоспитализиран в критично състояние след пътнотранспортно произшествие в Грозни.

Това съобщиха чеченският опозиционен Telegram канал Niyso и журналисти от RFE/RL. Niyso съобщи, че Адам е в безсъзнание, подложен е на реанимация и се подготвя за спешно транспортиране до Москва.

Според източници на Niyso, кортежът на Адам Кадиров се е движел с висока скорост, когато е станала катастрофата, в която са участвали няколко автомобила и са били ранени няколко души. Според информациите, след катастрофата силите за сигурност са затворили части от Грозни, по-специално пътищата, водещи до болницата, където се лекува Кадиров.

Адам Кадиров е едно от най-известните деца на Рамзан Кадиров, дългогодишният лидер на Чеченската република в Русия.