Путин нареди внедряване на безпилотни технологии в ключови сектори на икономиката

Безпилотните системи трябва постепенно да поемат нискоквалифицирания и опасен труд и да допринесат за изграждането на икономика с високи доходи. Това заяви руският президент Владимир Путин по време на съвещание, посветено на развитието на автономните технологии, предават руски медии.

Държавният глава възложи на правителството да изготви конкретни планове за внедряване на безпилотни решения в ключови сектори на руската икономика. По думите му подобни технологии са от решаващо значение за повишаване на производителността на труда и за подобряване на качеството на живот.

„Тези системи трябва да заменят нископроизводителния, нископлатен и опасен труд и да помогнат за формирането на икономика с високи заплати“, подчерта Путин. Според него освобождаването на хората от непрестижна работа ще позволи пренасочване на работната сила към по-квалифицирани и перспективни дейности.

Президентът акцентира и върху необходимостта от промяна в подготовката на кадри, тъй като развитието на безпилотните технологии и изкуствения интелект изисква нови умения, особено в сферите на транспорта и логистиката.

Путин отбеляза, че Русия трябва активно да развива износа на безпилотни системи и да заеме стабилна позиция на международните пазари. По думите му съществува реален интерес от страна на партньорски държави, но за целта е необходимо облекчаване на митническите и административните процедури за националните компании.

Сред приоритетите той посочи и създаването на обща регулаторна рамка за дроновете със „приятелски страни“, изграждането на индустрии за безпилотни летателни апарати в чужбина, както и създаването на учебни центрове и необходимата инфраструктура.

В заключение Путин съобщи, че в близко бъдеще предстоят обсъждания с високотехнологични компании за разработване и внедряване на руски технологии в областта на изкуствения интелект, включително национални езикови модели.