Москва съобщава за контрол над Приволе и Прилуки

Руските военни обявиха, че са поели контрол над още две населени места в Украйна – Приволе в Донецка област и Прилуки в Запорожка област, съобщава Ройтерс.

Според руското министерство на отбраната подразделения от Южната групировка войски „освободили“ Приволе в Донецката народна република. Подразделения от групировката „Изток“ навлезли в дълбочина в отбраната на противника и „освободили“ селището Прилуки в Запорожка област.

Ройтерс отбелязва, че информацията не е потвърдена от независими източници.

В същото време министерството съобщи, че руските войски са поразили обекти от енергийната и транспортната инфраструктура, използвани от украинската армия, както и пунктове за временно разполагане на украински формирования и чуждестранни наемници в 167 района.

Руската противовъздушна отбрана е свалила две украински ракети „Нептун“ с голям обсег и 214 безпилотни летателни апарати. Освен това били унищожени шест снаряда от системата за залпов огън HIMARS, произведена в САЩ.