Медведев: Разбират ли хората в Европа значението на думите на Тръмп

Автор: Труд онлайн
Русия
снимка: Екатерина Щукина / ТАСС
Дмитрий Медведев

Тръмп обяви в събота, че ще наложи 10% мита 

Заместник-председателят на Съвета за сигурност на Русия Дмитрий Медведев се запита дали Европа най-накрая е разбрала значението на лозунга „Да направим Америка отново велика“.

„Да направим Америка отново велика (MAGA) = Да направим Дания отново малка (MDSA) = Да направим Европа отново бедна (MEPA). Най-накрая ли схванахте тази идея, глупаци?“, написа Медведев в социалната мрежа X.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви в събота, че ще наложи 10% мита на Дания, Норвегия, Швеция, Франция, Германия, Обединеното кралство, Холандия и Финландия през февруари, които след това ще се увеличат до 25% и ще останат в сила, докато не бъде постигнато споразумение за закупуването на Гренландия от Съединените щати.

Още от (Русия)

Най-четени

Мнения