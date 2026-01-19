Медведев: Разбират ли хората в Европа значението на думите на Тръмп

Тръмп обяви в събота, че ще наложи 10% мита

Заместник-председателят на Съвета за сигурност на Русия Дмитрий Медведев се запита дали Европа най-накрая е разбрала значението на лозунга „Да направим Америка отново велика“.

„Да направим Америка отново велика (MAGA) = Да направим Дания отново малка (MDSA) = Да направим Европа отново бедна (MEPA). Най-накрая ли схванахте тази идея, глупаци?“, написа Медведев в социалната мрежа X.

Make America Great Again (MAGA) = Make Danmark Small Again (MDSA) = Make Europe Poor Again (MEPA). Has this idea finally sunk in, dimwits? — Dmitry Medvedev (@MedvedevRussiaE) January 18, 2026

Президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви в събота, че ще наложи 10% мита на Дания, Норвегия, Швеция, Франция, Германия, Обединеното кралство, Холандия и Финландия през февруари, които след това ще се увеличат до 25% и ще останат в сила, докато не бъде постигнато споразумение за закупуването на Гренландия от Съединените щати.