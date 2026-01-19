Кремъл: Путин получи покана от САЩ да се присъедини към Мирния съвет за Газа

Тази възможност се проучва, заяви Песков

Руският президент Владимир Путин е получил покана да се присъедини към Съвета за мир в Газа и тази възможност се проучва. Това каза пред журналисти прессекретарят на руския лидер Дмитрий Песков в отговор на въпрос на руската информационна агенция.

„Наистина, президентът Путин също получи предложение по дипломатически канали да се присъедини към този Съвет за мир. В момента изучаваме всички подробности по това предложение“, каза Песков. „Надяваме се да се свържем с американската страна, за да изясним всички подробности."

По-рано Руслан Желдибай, прессекретар на казахстанския лидер Касим-Жомарт Токаев, съобщи, че президентът на САЩ Доналд Тръмп е поканил казахстанския си колега да се присъедини към „Съвета за мир“, управляващ ивицата Газа, и че Казахстан е поканен да стане една от държавите-основателки. По-рано беше съобщено, че лидерите на няколко други държави са получили предложения от САЩ да се присъединят към този орган. Очаква се работата на съвета да започне във втората фаза на мирния план, договорен през октомври 2025 г. от Израел и палестинското движение Хамас, с посредничеството на Египет, Катар, САЩ и Турция.