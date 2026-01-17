Отново: Русия удари газова инфраструктура в Украйна

Русия е нанесла удар по съоръжения за добив на природен газ в Украйна, съобщи украинската енергийна компания „Нафтогаз“, цитира Ройтерс. Това е шестата подобна атака в рамките на последната седмица.

„Става дума за целенасочени удари по гражданска инфраструктура с цел украинците да останат без отопление и газ през студения сезон“, се посочва в съобщение на компанията в „Телеграм“.

Украйна е изправена пред най-тежката енергийна криза от началото на войната, докато секторът ѝ страда от руските удари, екстремно ниските температури и нанесените по-рано щети.